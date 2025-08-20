https://1prime.ru/20250820/pensii-860936804.html

Юрист объяснил, сколько могут удержать из пенсии за долги

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Размер удержания из пенсии должника зависит от существа взыскания. В самом крайнем случае он может достигать 70% от ежемесячной выплаты, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.В соответствии с законом “Об исполнительном производстве” размер удержания не может превышать 50 процентов дохода (например, по кредитным задолженностям, коммунальным платежам и т.д.).“Однако если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то максимальный размер удержания, не может превышать 70 процентов от ежемесячной пенсии”, - пояснил юрист.При этом к каждому случаю установления размера удержания судебный пристав должен подходить индивидуально, учитывать семейное, материальное положение должника, состояние здоровья и т.д. При применении мер принудительного исполнения судебный пристав исполнитель должен соблюдать баланс интересов сторон, то есть взыскателя и должника, и не ставить последнего в критически тяжелое положение.С февраля 2022 году у должников появилось право при удержаниях в рамках исполнительного производства сохранять прожиточный минимум. Важным нюансом является, то что работает это в заявительном порядке. То есть, если не подать заявление о сохранении прожиточного минимума, удержания будут происходить, как и прежде, с учетом максимального лимита. Тогда на руках у должника останется меньше прожиточного минимума.“Если же должник подает заявление, то может быть уверен, что деньги в пределах прожиточного минимума он получит. Но и здесь, как в случае с максимальным размером удержания, есть исключение. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением механизм сохранения прожиточного минимума не применяется”, - заключил Черкасов.

