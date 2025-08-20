Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснил, сколько могут удержать из пенсии за долги - 20.08.2025
Юрист объяснил, сколько могут удержать из пенсии за долги
Юрист объяснил, сколько могут удержать из пенсии за долги
2025-08-20T03:03+0300
2025-08-20T03:03+0300
пенсии
долги
долги по кредитам
общество
европейская юридическая служба
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Размер удержания из пенсии должника зависит от существа взыскания. В самом крайнем случае он может достигать 70% от ежемесячной выплаты, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.В соответствии с законом “Об исполнительном производстве” размер удержания не может превышать 50 процентов дохода (например, по кредитным задолженностям, коммунальным платежам и т.д.).“Однако если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то максимальный размер удержания, не может превышать 70 процентов от ежемесячной пенсии”, - пояснил юрист.При этом к каждому случаю установления размера удержания судебный пристав должен подходить индивидуально, учитывать семейное, материальное положение должника, состояние здоровья и т.д. При применении мер принудительного исполнения судебный пристав исполнитель должен соблюдать баланс интересов сторон, то есть взыскателя и должника, и не ставить последнего в критически тяжелое положение.С февраля 2022 году у должников появилось право при удержаниях в рамках исполнительного производства сохранять прожиточный минимум. Важным нюансом является, то что работает это в заявительном порядке. То есть, если не подать заявление о сохранении прожиточного минимума, удержания будут происходить, как и прежде, с учетом максимального лимита. Тогда на руках у должника останется меньше прожиточного минимума.“Если же должник подает заявление, то может быть уверен, что деньги в пределах прожиточного минимума он получит. Но и здесь, как в случае с максимальным размером удержания, есть исключение. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением механизм сохранения прожиточного минимума не применяется”, - заключил Черкасов.
пенсии, долги, долги по кредитам, общество, европейская юридическая служба
Пенсии, долги, долги по кредитам, Общество, Европейская юридическая служба
Юрист объяснил, сколько могут удержать из пенсии за долги

Юрист Черкасов: за долги могут удержать до 70% ежемесячной пенсионной выплаты

Названа средняя пенсия по старости в России
Вчера, 12:15
Названа средняя пенсия по старости в России
Вчера, 12:15
