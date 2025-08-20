Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон пытается создать военный флот беспилотных лодок, пишут СМИ - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250820/pentagon-860987724.html
Пентагон пытается создать военный флот беспилотных лодок, пишут СМИ
Пентагон пытается создать военный флот беспилотных лодок, пишут СМИ - 20.08.2025, ПРАЙМ
Пентагон пытается создать военный флот беспилотных лодок, пишут СМИ
Пентагон пытается создать флот беспилотных лодок военного назначения, однако ведомство терпит трудности из-за технических поломок, передает агентство Рейтер со... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T15:39+0300
2025-08-20T15:39+0300
вооружения
технологии
сша
китай
калифорния
https://cdnn.1prime.ru/img/76013/95/760139511_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_7434041ecdb58f77c93baf32a99b2d1f.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Пентагон пытается создать флот беспилотных лодок военного назначения, однако ведомство терпит трудности из-за технических поломок, передает агентство Рейтер со ссылкой на дюжину неназванных источников. Как уточняет агентство, США стремятся создать автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами и без командования человеком. На один подобный катер уходит до нескольких миллионов долларов. Отмечается, что представители военного командования США много раз заявляли о необходимости подобного автономного флота для того, "чтобы помешать потенциальному продвижению КНР через Тайваньский пролив". В своей публикации агентство перечисляет несколько инцидентов, которые произошли при тестировании автономных лодок. Один из них произошел в Калифорнии в июле, когда беспилотное судно "неожиданно заглохло". Пока американские чиновники пытались справиться с проблемой программного обеспечения судна, другая автономная лодка врезалась в его правый борт, сообщает Рейтер со ссылкой на видео, к которому оно получило доступ. "Эпизод, который ранее не раскрывали общественности, в котором были задействованы два судна, построенные технологическими соперниками минобороны США Saronic Technologies и BlackSea Technologies, - это одна из серии недавних неудач, с которыми сталкивается Пентагон при попытке создать флот автономных лодок", - заявила агентству дюжина человек, осведомленных о программе. Рейтер также упоминает другой инцидент, который произошел за несколько недель до этого при тестировании ВВС США. Как заявили агентству четыре неназванных источника, знакомые с ситуацией, во время буксировки автономное судно неожиданно ускорилось и перевернуло другую лодку, которая его буксировала. В результате капитан лодки-буксира оказался в воде, но не пострадал. Рейтер уточняет, про помимо технических поломок Пентагон столкнулся также с другой трудностью. Так, у подразделения, занимающегося сбором данных беспилотными суднами, уволили главного адмирала, однако агентство не уточняет его фамилию. "После последнего инцидента с беспилотным судном отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU), который приобрел технологию для испытаний, на неопределенный срок приостановил контракт стоимостью около 20 миллионов долларов с (американской военной компанией-ред.) L3Harris Technologies", - заявили агентству два неназванных источника, знакомые с ситуацией. Как уточняет агентство, L3Harris Technologies является одной из компаний, предоставляющих автономное программное обеспечение, используемое для управления некоторыми судами.
https://1prime.ru/20250812/pentagon-860612508.html
сша
китай
калифорния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76013/95/760139511_82:0:942:645_1920x0_80_0_0_0a59740422e9b176a69c102ec5bc20a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, китай, калифорния
Вооружения, Технологии, США, КИТАЙ, Калифорния
15:39 20.08.2025
 
Пентагон пытается создать военный флот беспилотных лодок, пишут СМИ

Reuters: Пентагон пытается создать флот беспилотных лодок, но терпит неудачи

© Фото : CC BY 2.0/dbking Пентагон
Пентагон - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© Фото : CC BY 2.0/dbking
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Пентагон пытается создать флот беспилотных лодок военного назначения, однако ведомство терпит трудности из-за технических поломок, передает агентство Рейтер со ссылкой на дюжину неназванных источников.
Как уточняет агентство, США стремятся создать автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами и без командования человеком. На один подобный катер уходит до нескольких миллионов долларов. Отмечается, что представители военного командования США много раз заявляли о необходимости подобного автономного флота для того, "чтобы помешать потенциальному продвижению КНР через Тайваньский пролив".
В своей публикации агентство перечисляет несколько инцидентов, которые произошли при тестировании автономных лодок. Один из них произошел в Калифорнии в июле, когда беспилотное судно "неожиданно заглохло". Пока американские чиновники пытались справиться с проблемой программного обеспечения судна, другая автономная лодка врезалась в его правый борт, сообщает Рейтер со ссылкой на видео, к которому оно получило доступ.
"Эпизод, который ранее не раскрывали общественности, в котором были задействованы два судна, построенные технологическими соперниками минобороны США Saronic Technologies и BlackSea Technologies, - это одна из серии недавних неудач, с которыми сталкивается Пентагон при попытке создать флот автономных лодок", - заявила агентству дюжина человек, осведомленных о программе.
Рейтер также упоминает другой инцидент, который произошел за несколько недель до этого при тестировании ВВС США. Как заявили агентству четыре неназванных источника, знакомые с ситуацией, во время буксировки автономное судно неожиданно ускорилось и перевернуло другую лодку, которая его буксировала. В результате капитан лодки-буксира оказался в воде, но не пострадал.
Рейтер уточняет, про помимо технических поломок Пентагон столкнулся также с другой трудностью. Так, у подразделения, занимающегося сбором данных беспилотными суднами, уволили главного адмирала, однако агентство не уточняет его фамилию.
"После последнего инцидента с беспилотным судном отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU), который приобрел технологию для испытаний, на неопределенный срок приостановил контракт стоимостью около 20 миллионов долларов с (американской военной компанией-ред.) L3Harris Technologies", - заявили агентству два неназванных источника, знакомые с ситуацией.
Как уточняет агентство, L3Harris Technologies является одной из компаний, предоставляющих автономное программное обеспечение, используемое для управления некоторыми судами.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон
12 августа, 11:30
 
ВооруженияТехнологииСШАКИТАЙКалифорния
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала