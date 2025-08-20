Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
00:16 20.08.2025
 
Покупка еды одинаково сильно радует россиян, показал опрос

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Покупка еды одинаково сильно радует как российских мужчин, так и женщин, причем приобретение готовой еды по уровню доставляемого счастья даже обгоняет книги, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и холдинга "Ромир", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Максимальный уровень счастья россияне испытывают не от покупок конкретных брендов или в определенных магазинах, а от самих приобретенных товаров. Универсальной категорией, приносящей счастье как мужчинам, так и женщинам, стали продукты питания (46%). Женщины также выделяют одежду и обувь (57%), косметику (38%) и ювелирные изделия (14%), в то время как мужчины чаще выбирают для счастья автотовары (25%) и электронику (23%). При этом покупная готовая еда по уровню доставляемого счастья обгоняет книги (12% против 7%) как среди мужчин, так и среди женщин", - выяснили аналитики.
"Хотя респонденты не называли шопинг в числе факторов счастья, больше половины идут за покупками как за доступным суррогатом счастья. Причем такое нерациональное, на первый взгляд, поведение характерно как для мужчин, так и для женщин", - отметила директор Института исследований экономики "Яков и Партнеры" Елена Кузнецова.
Хотя бы одну эмоциональную причину для шопинга выбрали 67% женщин и 55% мужчин. Так, 47% россиян признаются, что ходят за покупками, чтобы почувствовать себя счастливее, 42% - чтобы развлечься и 38% - чтобы справиться со стрессом.
"Важно, что положительный эффект от "эмоциональных" покупок сохраняется долго. Более половины россиян (55%) подтверждают продолжительный эффект счастья после таких покупок. Особенно ярко это выражено у молодежи 18-24 лет, где каждый третий испытывает максимально долгое ощущение счастья после покупки", - добавил руководитель направления исследований Института "Яков и Партнеры" Павел Егоров.
Любопытную картину показывает и возрастная динамика "шопинга для удовольствия". Как выяснили эксперты, с возрастом интерес к шопингу снижается. Например, если в группе от 18 до 24 лет почти половина респондентов любят делать покупки, то среди опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет таковых всего 35%.
"Исследование наглядно демонстрирует, что большинство россиян обоих полов любят совершать покупки. Причем мужчины тоже активно вовлечены в этот процесс: исследование показало, что 60% мужчин любят или им нравится делать покупки, а среди женщин таких уже 80%", - заключила управляющий директор холдинга "Ромир" Инна Караева.
В исследовании приняли участие 2600 респондентов по всей России.
 
РОССИЯОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала