Politico узнала позицию Польши по отправке военных на Украину

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Польши исключают отправку своих военных на Украину из-за боязни ослабить собственные силы, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника. "Польша, теперь обладающая крупнейшими вооружёнными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток", - пишет издание. Как заявил неназванный польский чиновник, у Польши "есть стратегическая дилемма", поскольку она граничит с Россией и Белоруссией. При этом Москва неоднократно отмечала, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. "Поэтому мы не можем ослабить силы, необходимые для предотвращения атаки", - добавил чиновник. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что пока он находится у власти, американские военные не будут направлены на Украину.

