Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico узнала позицию Польши по отправке военных на Украину - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250820/polsha-860961940.html
Politico узнала позицию Польши по отправке военных на Украину
Politico узнала позицию Польши по отправке военных на Украину - 20.08.2025, ПРАЙМ
Politico узнала позицию Польши по отправке военных на Украину
Власти Польши исключают отправку своих военных на Украину из-за боязни ослабить собственные силы, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного польского... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T09:19+0300
2025-08-20T09:19+0300
политика
украина
польша
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_0:29:2358:1355_1920x0_80_0_0_087c39b2a9c13eb425124573aa106443.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Польши исключают отправку своих военных на Украину из-за боязни ослабить собственные силы, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника. "Польша, теперь обладающая крупнейшими вооружёнными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток", - пишет издание. Как заявил неназванный польский чиновник, у Польши "есть стратегическая дилемма", поскольку она граничит с Россией и Белоруссией. При этом Москва неоднократно отмечала, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. "Поэтому мы не можем ослабить силы, необходимые для предотвращения атаки", - добавил чиновник. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что пока он находится у власти, американские военные не будут направлены на Украину.
https://1prime.ru/20250820/konflikt-860956798.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_257:0:2101:1383_1920x0_80_0_0_7b2faa396abeee93bcb873d37b1211a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша, нато, ес
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, НАТО, ЕС
09:19 20.08.2025
 
Politico узнала позицию Польши по отправке военных на Украину

Politico: Польша исключает отправку войск на Украину из-за боязни ослабить силы

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Польши исключают отправку своих военных на Украину из-за боязни ослабить собственные силы, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника.
"Польша, теперь обладающая крупнейшими вооружёнными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток", - пишет издание.
Как заявил неназванный польский чиновник, у Польши "есть стратегическая дилемма", поскольку она граничит с Россией и Белоруссией. При этом Москва неоднократно отмечала, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Поэтому мы не можем ослабить силы, необходимые для предотвращения атаки", - добавил чиновник.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что пока он находится у власти, американские военные не будут направлены на Украину.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ: Фон дер Ляйен считает украинский конфликт ключом к контролю над ЕС
08:07
 
ПолитикаУКРАИНАПОЛЬШАНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала