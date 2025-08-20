Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совокупный портфель микрофинансовых организаций в России вырос на 6,9% - 20.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250820/portfel-860951082.html
Совокупный портфель микрофинансовых организаций в России вырос на 6,9%
Совокупный портфель микрофинансовых организаций в России вырос на 6,9% - 20.08.2025, ПРАЙМ
Совокупный портфель микрофинансовых организаций в России вырос на 6,9%
Совокупный портфель микрофинансовых организаций (МФО) в России за прошлый квартал увеличился на 6,9%, до 520 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе... | 20.08.2025, ПРАЙМ
финансы
банки
бизнес
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрофинансовых организаций (МФО) в России за прошлый квартал увеличился на 6,9%, до 520 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "Совокупный портфель МФО составляет на отчетный период 520 миллиардов рублей. Данный объем включает в себя показатели коммерческих, банковских МФО, маркетплейсов и некоммерческих организаций", - говорится в материалах. Отмечается, что темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов МФО составили 6,9%. "Напомним, что по итогам аналогичного периода прошлого года прирост был на уровне 7,6%. Таким образом, мы видим поступательное замедление роста рынка, которое стало следствием ограничительных мер со стороны регулятора, в том числе", - уточнили там. Из них банковские МФО, включая маркетплейсы, показали прирост в 10,6% и достигли в объемном выражении 253,3 миллиарда рублей. Также отмечается, что по итогам второго квартала прошлого года рост был на уровне 9,5%. Несмотря на продолжающуюся положительную динамику, рынок от агрессивных темпов роста выходит на "плато" и в будущем расти будет более планомерно, говорится в сообщении. "Портфель МФО (включая некоммерческие МФО без учета банковских) в свою очередь показал прирост в 3,6%, что в два раза ниже темпов за аналогичный период прошлого года, когда данный сегмент вырос на 6,6%", - сообщается в материалах. Также отмечается, что разница объясняется подходами к бизнес-процессам двух сегментов. "Банковские МФО, включая маркетплейсы, развиваются за счет отказного трафика и покупателей на площадках. Так называемые коммерческие МФО – за счет повторных клиентов, в платежеспособности которых они уверены, при этом именно они активно расширяют продуктовые линейки и услуги, направленные на удержание и сохранение клиента внутри компании. Лишь 14% клиентов после отказа банка обращаются в коммерческие МФО", - уточняется в материалах. "Сегодня структурное распределение портфеля между видами МФО выглядит таким образом: 48,6% приходится на банковские МФО, включая маркетплейсы. За квартал их доля выросла на 1,5 процентных пункта, за год – на более чем 10%. Остальная доля приходится на другие с учетом некоммерческих МФО", - говорится там же. "Мы прогнозируем, что в условиях по-прежнему высокой ключевой ставки данный тренд будет продолжен и сами банки продолжат направлять часть клиентов в аффилированные МФО, чтобы сохранить их внутри собственной группы компаний", - заключается в сообщении.
финансы, банки, бизнес
Финансы, Банки, Бизнес
01:16 20.08.2025
 
Совокупный портфель микрофинансовых организаций в России вырос на 6,9%

СРО "МиР": портфель микрофинансовых организаций в России за квартал вырос на 6,9%

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрофинансовых организаций (МФО) в России за прошлый квартал увеличился на 6,9%, до 520 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
"Совокупный портфель МФО составляет на отчетный период 520 миллиардов рублей. Данный объем включает в себя показатели коммерческих, банковских МФО, маркетплейсов и некоммерческих организаций", - говорится в материалах.
Отмечается, что темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов МФО составили 6,9%. "Напомним, что по итогам аналогичного периода прошлого года прирост был на уровне 7,6%. Таким образом, мы видим поступательное замедление роста рынка, которое стало следствием ограничительных мер со стороны регулятора, в том числе", - уточнили там.
Из них банковские МФО, включая маркетплейсы, показали прирост в 10,6% и достигли в объемном выражении 253,3 миллиарда рублей. Также отмечается, что по итогам второго квартала прошлого года рост был на уровне 9,5%. Несмотря на продолжающуюся положительную динамику, рынок от агрессивных темпов роста выходит на "плато" и в будущем расти будет более планомерно, говорится в сообщении.
"Портфель МФО (включая некоммерческие МФО без учета банковских) в свою очередь показал прирост в 3,6%, что в два раза ниже темпов за аналогичный период прошлого года, когда данный сегмент вырос на 6,6%", - сообщается в материалах.
Также отмечается, что разница объясняется подходами к бизнес-процессам двух сегментов.
"Банковские МФО, включая маркетплейсы, развиваются за счет отказного трафика и покупателей на площадках. Так называемые коммерческие МФО – за счет повторных клиентов, в платежеспособности которых они уверены, при этом именно они активно расширяют продуктовые линейки и услуги, направленные на удержание и сохранение клиента внутри компании. Лишь 14% клиентов после отказа банка обращаются в коммерческие МФО", - уточняется в материалах.
"Сегодня структурное распределение портфеля между видами МФО выглядит таким образом: 48,6% приходится на банковские МФО, включая маркетплейсы. За квартал их доля выросла на 1,5 процентных пункта, за год – на более чем 10%. Остальная доля приходится на другие с учетом некоммерческих МФО", - говорится там же.
"Мы прогнозируем, что в условиях по-прежнему высокой ключевой ставки данный тренд будет продолжен и сами банки продолжат направлять часть клиентов в аффилированные МФО, чтобы сохранить их внутри собственной группы компаний", - заключается в сообщении.
 
