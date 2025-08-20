https://1prime.ru/20250820/posol-860951921.html

Зеленскому может не хватить политического капитала, заявил посол Британии

Зеленскому может не хватить политического капитала, заявил посол Британии - 20.08.2025, ПРАЙМ

Зеленскому может не хватить политического капитала, заявил посол Британии

Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T02:14+0300

2025-08-20T02:14+0300

2025-08-20T02:14+0300

экономика

мировая экономика

сша

украина

великобритания

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860951921.jpg?1755645243

ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон. "Он (Зеленский - ред.) может вернуться в Киев и обнаружить, что у него нет политической поддержки для той гибкости, которую ему необходимо проявить, чтобы положить этому конец", - сказал Мандельсон в интервью телеканалу Newsmax. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

сша

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес