Зеленскому может не хватить политического капитала, заявил посол Британии

ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон. "Он (Зеленский - ред.) может вернуться в Киев и обнаружить, что у него нет политической поддержки для той гибкости, которую ему необходимо проявить, чтобы положить этому конец", - сказал Мандельсон в интервью телеканалу Newsmax. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
"Он (Зеленский - ред.) может вернуться в Киев и обнаружить, что у него нет политической поддержки для той гибкости, которую ему необходимо проявить, чтобы положить этому конец", - сказал Мандельсон в интервью телеканалу Newsmax.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
 
