Россия за семь месяцев снизила экспорт СПГ в Китай - 20.08.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250820/postavki-860959566.html
Россия за семь месяцев снизила экспорт СПГ в Китай
Россия за семь месяцев снизила экспорт СПГ в Китай - 20.08.2025, ПРАЙМ
Россия за семь месяцев снизила экспорт СПГ в Китай
Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила в Китай 3,382 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 18,88% меньше показателя аналогичного... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:46+0300
2025-08-20T08:46+0300
энергетика
газ
китай
рф
ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила в Китай 3,382 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 18,88% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР. Для сравнения, за январь-июль 2024 года Китай закупил в России 4,169 миллиона тонн СПГ. За первые семь месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,984 миллиарда долларов. В стоимостном выражении показатель снизился на 18,85% по сравнению с январем-июлем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 2,445 миллиарда долларов. Отдельно в июле 2025 года Китай импортировал из России 558,12 тысячи тонн СПГ на 307,119 миллиона долларов, что соответственно на 14,93% и 18,43% меньше, чем в июле 2024 года, когда КНР закупила в РФ 656,055 тысячи тонн СПГ на 376,524 миллиона долларов. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
китай
рф
Новости
газ, китай, рф
Энергетика, Газ, КИТАЙ, РФ
08:46 20.08.2025
 
Россия за семь месяцев снизила экспорт СПГ в Китай

Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай до 3,4 миллиона тонн

CC BY-SA 2.0 / kees torn / NEW FRONTIER 1СПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / NEW FRONTIER 1
ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила в Китай 3,382 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 18,88% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР.
Для сравнения, за январь-июль 2024 года Китай закупил в России 4,169 миллиона тонн СПГ.
За первые семь месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,984 миллиарда долларов. В стоимостном выражении показатель снизился на 18,85% по сравнению с январем-июлем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 2,445 миллиарда долларов.
Отдельно в июле 2025 года Китай импортировал из России 558,12 тысячи тонн СПГ на 307,119 миллиона долларов, что соответственно на 14,93% и 18,43% меньше, чем в июле 2024 года, когда КНР закупила в РФ 656,055 тысячи тонн СПГ на 376,524 миллиона долларов.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Стоимость нефти умеренно растет
08:30
 
ЭнергетикаГазКИТАЙРФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материалов
