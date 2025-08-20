https://1prime.ru/20250820/postavki-860959566.html

Россия за семь месяцев снизила экспорт СПГ в Китай

ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила в Китай 3,382 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 18,88% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР. Для сравнения, за январь-июль 2024 года Китай закупил в России 4,169 миллиона тонн СПГ. За первые семь месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,984 миллиарда долларов. В стоимостном выражении показатель снизился на 18,85% по сравнению с январем-июлем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 2,445 миллиарда долларов. Отдельно в июле 2025 года Китай импортировал из России 558,12 тысячи тонн СПГ на 307,119 миллиона долларов, что соответственно на 14,93% и 18,43% меньше, чем в июле 2024 года, когда КНР закупила в РФ 656,055 тысячи тонн СПГ на 376,524 миллиона долларов. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.

