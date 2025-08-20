https://1prime.ru/20250820/postavki-860980086.html

Россия резко нарастила поставки ячменя в Китай

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле по сравнению с предшествовавшим месяцем сократила поставки зерна в Китай на 16% - наиболее заметную отрицательную динамику продемонстрировали кукуруза и овес, при этом заметно вырос экспорт ячменя, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, экспорт овса снизился на четверть, составив 970,7 тысячи долларов. Поставки кукурузы просели еще ощутимее - на 37% до 12,4 миллиона долларов. Оставшиеся зерновые культуры закрыли июль "в плюсе". Например, ячмень за месяц подрос сразу вчетверо - до 3,3 миллиона долларов. А экспорт гречихи увеличился на 9%, до 7,076 миллиона долларов. При этом после месячной паузы возобновился экспорт пшеницы из России в Китай - июльская партия в денежном выражении составила 17,8 тысячи долларов.

