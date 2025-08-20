Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство будет бороться с вовлечением детей в "цифровые" преступления - 20.08.2025
https://1prime.ru/20250820/pravitelstvo-860965037.html
Правительство будет бороться с вовлечением детей в "цифровые" преступления
Правительство будет бороться с вовлечением детей в "цифровые" преступления
2025-08-20T10:08+0300
2025-08-20T10:08+0300
общество
россия
минцифры
мвд
роскомнадзор
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ будет работать над профилактикой вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления, заявили в пресс-службе кабмина. "Отдельное направление работы – профилактика вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления", - сказано в сообщении пресс-службы. Так, для этого будет создан депозитарий профилактических материалов, он может быть сформирован во втором квартале 2026 года. Ответственным за созданием депозитария определены Минцифры, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Центробанк и ряд других ведомств.
общество , россия, минцифры, мвд, роскомнадзор
Общество , РОССИЯ, Минцифры, МВД, Роскомнадзор
10:08 20.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ будет работать над профилактикой вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления, заявили в пресс-службе кабмина.
"Отдельное направление работы – профилактика вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления", - сказано в сообщении пресс-службы.
Так, для этого будет создан депозитарий профилактических материалов, он может быть сформирован во втором квартале 2026 года. Ответственным за созданием депозитария определены Минцифры, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Центробанк и ряд других ведомств.
ОбществоРОССИЯМинцифрыМВДРоскомнадзор
 
 
