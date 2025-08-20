https://1prime.ru/20250820/pravitelstvo-860966170.html

Кабмин утвердил план по противодействию киберпреступности

Кабмин утвердил план по противодействию киберпреступности - 20.08.2025, ПРАЙМ

Кабмин утвердил план по противодействию киберпреступности

Правительство утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабинета министров. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T10:20+0300

2025-08-20T10:20+0300

2025-08-20T10:42+0300

технологии

мвд

фсб

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабинета министров.Основные подробности:"Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения", - сообщили в пресс-службе."Еще одно нововведение, связанное с профилактикой, – интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, планируется создать единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов и разработать алгоритм выявления технологии ИИ при совершении киберпреступлений.

https://1prime.ru/20250417/mintsifry-856778655.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мвд, фсб, минцифры