Кабмин утвердил план по противодействию киберпреступности
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Основные подробности:
- будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров уведомлять правоохранителей о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий;
- этим направлением займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и СК, по ее итогам в III квартале 2027-го правительство может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства;
- к этому же сроку ряд ведомств представят предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных;
"Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения", - сообщили в пресс-службе.
- Минцифры, Минкультуры, Минфину, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банку России предписывается на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан;
- отдельное направление — профилактика вовлечения несовершеннолетних в "цифровые" преступления. Будет создан депозитарий профилактических материалов, сформировать его могут уже ко II кварталу 2026-го года;
"Еще одно нововведение, связанное с профилактикой, – интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, планируется создать единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов и разработать алгоритм выявления технологии ИИ при совершении киберпреступлений.