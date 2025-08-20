https://1prime.ru/20250820/pribaltika-861009424.html
В Британии выяснили, как Прибалтика планирует защищаться от России
В Британии выяснили, как Прибалтика планирует защищаться от России - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Британии выяснили, как Прибалтика планирует защищаться от России
Литва объявила о разработке новых оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Литва объявила о разработке новых оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией, сообщает Daily Mail. "Эта линия защиты будет включать минные поля и мосты, которые будут взорваны в случае нападения", — говорится в материале.Издание уточняет, что эти инициативы — часть общей стратегии стран Балтии по усилению обороноспособности. Эстония, Латвия, Литва и Польша активно укрепляют свои рубежи, возводя дополнительные барьеры к существующим защитным конструкциям, что потребует финансовой поддержки ЕС. За последние годы Россия неоднократно обращала внимание на повышение активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживать российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали тревогу по поводу увеличения военных сил блока в Европе. Представители МИД России подчёркивали, что Москва готова к контактам с НАТО, но исключительно на равноправных условиях; в то же время Западу стоит пересмотреть свой курс на милитаризацию континента. Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что у России нет намерений атаковать государства НАТО — это бессмысленно. Он также подчёркивал, что западные политики часто используют тему "российской угрозы", чтобы отвлечь своих граждан от внутренних проблем. При этом, как подчеркнул российский лидер, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
