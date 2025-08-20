Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Т-Банк получил 25,5 миллиарда рублей прибыли по РСБУ - 20.08.2025
Т-Банк получил 25,5 миллиарда рублей прибыли по РСБУ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-июль составила 25,5 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологий" (ранее "ТКС Холдинга" - материнской компании Т-Банка)."Прибыль Т-Банка по РСБУ составила 25,5 миллиарда рублей за семь месяцев 2025 года. Прибыль по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре группы", - указывается в материалах."Для определения общегрупповых результатов деятельности корректно ориентироваться на прибыль по МСФО группы "Т-Технологии". Результаты второго квартала и первого полугодия 2025 года по МСФО группа планирует опубликовать 21 августа 2025 года", - отмечается там же.Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов составил на отчётную дату 5,9 триллиона рублей, увеличившись на 75% за год. А общее количество клиентов экосистемы выросло на 16% год к году и достигло 51,8 миллиона."За январь-июль оборот покупок наших клиентов составил 5,6 триллиона рублей, показав рост на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Этому росту во многом способствуют наши финансовые и лайфстайл-сервисы - путешествия, шопинг, дом и авто, задействующие технологии искусственного интеллекта", - отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.Также он добавил, что надежность и устойчивое развитие бизнеса подтверждаются, как и в прошлые периоды, в том числе выполнением с запасом регуляторных требований достаточности капитала.
12:11 20.08.2025 (обновлено: 12:39 20.08.2025)
 
Банкомат Т-Банка
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-июль составила 25,5 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологий" (ранее "ТКС Холдинга" - материнской компании Т-Банка).
"Прибыль Т-Банка по РСБУ составила 25,5 миллиарда рублей за семь месяцев 2025 года. Прибыль по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре группы", - указывается в материалах.
"Для определения общегрупповых результатов деятельности корректно ориентироваться на прибыль по МСФО группы "Т-Технологии". Результаты второго квартала и первого полугодия 2025 года по МСФО группа планирует опубликовать 21 августа 2025 года", - отмечается там же.
Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов составил на отчётную дату 5,9 триллиона рублей, увеличившись на 75% за год. А общее количество клиентов экосистемы выросло на 16% год к году и достигло 51,8 миллиона.
"За январь-июль оборот покупок наших клиентов составил 5,6 триллиона рублей, показав рост на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Этому росту во многом способствуют наши финансовые и лайфстайл-сервисы - путешествия, шопинг, дом и авто, задействующие технологии искусственного интеллекта", - отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.
Также он добавил, что надежность и устойчивое развитие бизнеса подтверждаются, как и в прошлые периоды, в том числе выполнением с запасом регуляторных требований достаточности капитала.
