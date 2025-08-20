Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 45 процентов - 20.08.2025
Чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 45 процентов
Чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 45 процентов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 45 процентов
Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в первом полугодии составила 44,915 миллиарда рублей, что на 45% меньше... | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в первом полугодии составила 44,915 миллиарда рублей, что на 45% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании. Выручка составила 438,708 миллиарда рублей, что на 15,3% ниже показателя прошлого года. Валовая прибыль снизилась на 37,5% - до 137,306 миллиарда рублей. Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК. Ее производственные активы расположены в РФ, Европе и США.
16:17 20.08.2025
 
Чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 45 процентов

Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I полугодии составила 44,915 млрд рублей

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в первом полугодии составила 44,915 миллиарда рублей, что на 45% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.
Выручка составила 438,708 миллиарда рублей, что на 15,3% ниже показателя прошлого года. Валовая прибыль снизилась на 37,5% - до 137,306 миллиарда рублей.
Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК. Ее производственные активы расположены в РФ, Европе и США.
Экономика Бизнес Промышленность
 
 
