https://1prime.ru/20250820/pribyl-860989411.html

Чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 45 процентов

Чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 45 процентов - 20.08.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 45 процентов

Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в первом полугодии составила 44,915 миллиарда рублей, что на 45% меньше... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T16:17+0300

2025-08-20T16:17+0300

2025-08-20T16:17+0300

экономика

бизнес

промышленность

европа

сша

нлмк

https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cd3d3b73389ab86f49abba6d9294c471.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в первом полугодии составила 44,915 миллиарда рублей, что на 45% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании. Выручка составила 438,708 миллиарда рублей, что на 15,3% ниже показателя прошлого года. Валовая прибыль снизилась на 37,5% - до 137,306 миллиарда рублей. Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК. Ее производственные активы расположены в РФ, Европе и США.

https://1prime.ru/20250820/tsian-860966880.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, европа, сша, нлмк