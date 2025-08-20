Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ространснадзор завершил проверку перевозчиков нефти и нефтепродуктов - 20.08.2025
Ространснадзор завершил проверку перевозчиков нефти и нефтепродуктов
Ространснадзор завершил проверку перевозчиков нефти и нефтепродуктов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Ространснадзор завершил проверку перевозчиков нефти и нефтепродуктов
Ространснадзор завершил проверку организаций-перевозчиков нефти и нефтепродуктов в РФ, проверено более 500 перевозчиков, после проверки возбуждено 110... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T12:40+0300
2025-08-20T12:40+0300
бизнес
россия
виталий савельев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860973340_0:105:3269:1944_1920x0_80_0_0_c815f401be4a7635f9a7d18e13139df4.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ространснадзор завершил проверку организаций-перевозчиков нефти и нефтепродуктов в РФ, проверено более 500 перевозчиков, после проверки возбуждено 110 административных дел, остановлено или прекращено действие 36 лицензий, сообщает ведомство. "Федеральная служба по надзору в сфере транспорта подвела итоги серии внеплановых проверок танкерного флота России. В рамках поручения вице-премьера Виталия Савельева было проверено более 500 организаций-перевозчиков нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего было проверено 516 компаний, выявлено 682 нарушения обязательных требований. "По результатам проверок выдано 212 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 110 административных дел. При остановлено или прекращено действие 36 лицензий", - отметили в Ространснадзоре. Наиболее часто выявлялись нарушения лицензионных требований и требований технических регламентов, включая отсутствие судового плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения нефтью, эксплуатация судов, в отсутствие судовых документов, в частности, свидетельств о классификации или актов о готовности судна к эксплуатации, указали в ведомстве.
12:40 20.08.2025
 
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ространснадзор завершил проверку организаций-перевозчиков нефти и нефтепродуктов в РФ, проверено более 500 перевозчиков, после проверки возбуждено 110 административных дел, остановлено или прекращено действие 36 лицензий, сообщает ведомство.
"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта подвела итоги серии внеплановых проверок танкерного флота России. В рамках поручения вице-премьера Виталия Савельева было проверено более 500 организаций-перевозчиков нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего было проверено 516 компаний, выявлено 682 нарушения обязательных требований.
"По результатам проверок выдано 212 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 110 административных дел. При остановлено или прекращено действие 36 лицензий", - отметили в Ространснадзоре.
Наиболее часто выявлялись нарушения лицензионных требований и требований технических регламентов, включая отсутствие судового плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения нефтью, эксплуатация судов, в отсутствие судовых документов, в частности, свидетельств о классификации или актов о готовности судна к эксплуатации, указали в ведомстве.
