Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил показатели экономики Еврейской автономной области - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/putin--860978450.html
Путин оценил показатели экономики Еврейской автономной области
Путин оценил показатели экономики Еврейской автономной области - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин оценил показатели экономики Еврейской автономной области
Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области (ЕАО), которая в 2024 году выросла на 4,4%. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T13:50+0300
2025-08-20T13:50+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860978116_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_2de9f2e590abcf29d8505617923b416e.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области (ЕАО), которая в 2024 году выросла на 4,4%. Путин в среду провел в Кремле встречу с врио главы ЕАО Марией Костюк. "Я посмотрел, кстати, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране. У нас на 4,3% ВВП страны выросло, а у вас - на 4,4%, по-моему. Так что это хороший показатель", - сказал Путин во время встречи. Также глава государства обратил внимание на снижение объемов сельского хозяйства в регионе. Костюк сообщила, что в этой сфере наводится порядок. Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора.
https://1prime.ru/20250820/vstrecha-860975700.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860978116_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_71da09db376e19fc005bcce1f561285c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
13:50 20.08.2025
 
Путин оценил показатели экономики Еврейской автономной области

Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области (ЕАО), которая в 2024 году выросла на 4,4%.
Путин в среду провел в Кремле встречу с врио главы ЕАО Марией Костюк.
"Я посмотрел, кстати, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране. У нас на 4,3% ВВП страны выросло, а у вас - на 4,4%, по-моему. Так что это хороший показатель", - сказал Путин во время встречи.
Также глава государства обратил внимание на снижение объемов сельского хозяйства в регионе. Костюк сообщила, что в этой сфере наводится порядок.
Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа
12:45
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала