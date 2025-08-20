https://1prime.ru/20250820/putin--860978450.html

Путин оценил показатели экономики Еврейской автономной области

2025-08-20T13:50+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области (ЕАО), которая в 2024 году выросла на 4,4%. Путин в среду провел в Кремле встречу с врио главы ЕАО Марией Костюк. "Я посмотрел, кстати, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране. У нас на 4,3% ВВП страны выросло, а у вас - на 4,4%, по-моему. Так что это хороший показатель", - сказал Путин во время встречи. Также глава государства обратил внимание на снижение объемов сельского хозяйства в регионе. Костюк сообщила, что в этой сфере наводится порядок. Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора.

россия, рф, владимир путин