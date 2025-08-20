https://1prime.ru/20250820/putin--860979156.html

Путин обсудил с Эрдоганом итоги встречи с Трампом

Путин обсудил с Эрдоганом итоги встречи с Трампом - 20.08.2025

Путин обсудил с Эрдоганом итоги встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в... | 20.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.Пресс-служба Кремля также сообщила, что лидеры затронули актуальные вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Путин отметил помощь Турции в организации российско-украинских переговоров, которые проходили в Стамбуле.В ходе беседы Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов.

турция

