Путин обсудил с Эрдоганом итоги встречи с Трампом
Путин обсудил с Эрдоганом итоги встречи с Трампом - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с Эрдоганом итоги встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T13:44+0300
2025-08-20T13:44+0300
2025-08-20T13:58+0300
политика
россия
мировая экономика
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.Пресс-служба Кремля также сообщила, что лидеры затронули актуальные вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Путин отметил помощь Турции в организации российско-украинских переговоров, которые проходили в Стамбуле.В ходе беседы Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов.
турция
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным США были бы в опасности