Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"

2025-08-20T16:40+0300

экономика

бизнес

газ

владимир путин

гидромашсервис

русгаздобыча

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче", следует из указа и распоряжения главы государства. Так, из указа президента следует, что "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" были исключены из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление. "Разрешить совершение акционерным обществом "РусГазДобыча" и (или) лицом, находящимся под его контролем, сделок по приобретению: а) 2 796 591 обыкновенной акции и 2 571 200 привилегированных акций акционерного общества "ГМС Нефтемаш"; б) 3 тысячи обыкновенных акций и 170 привилегированных акций акционерного общества "Гидромашсервис", - говорится в распоряжении Путина.

бизнес, газ, владимир путин, гидромашсервис, русгаздобыча