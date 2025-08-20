Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/putin-860990682.html
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"
Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T16:40+0300
2025-08-20T16:40+0300
экономика
бизнес
газ
владимир путин
гидромашсервис
русгаздобыча
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче", следует из указа и распоряжения главы государства. Так, из указа президента следует, что "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" были исключены из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление. "Разрешить совершение акционерным обществом "РусГазДобыча" и (или) лицом, находящимся под его контролем, сделок по приобретению: а) 2 796 591 обыкновенной акции и 2 571 200 привилегированных акций акционерного общества "ГМС Нефтемаш"; б) 3 тысячи обыкновенных акций и 170 привилегированных акций акционерного общества "Гидромашсервис", - говорится в распоряжении Путина.
https://1prime.ru/20250820/putin--860978450.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e747f0d820fddffe9bddd8f6c7f9b454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, газ, владимир путин, гидромашсервис, русгаздобыча
Экономика, Бизнес, Газ, Владимир Путин, Гидромашсервис, РусГазДобыча
16:40 20.08.2025
 
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"

Путин вывел из госуправления "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче", следует из указа и распоряжения главы государства.
Так, из указа президента следует, что "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" были исключены из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.
"Разрешить совершение акционерным обществом "РусГазДобыча" и (или) лицом, находящимся под его контролем, сделок по приобретению: а) 2 796 591 обыкновенной акции и 2 571 200 привилегированных акций акционерного общества "ГМС Нефтемаш"; б) 3 тысячи обыкновенных акций и 170 привилегированных акций акционерного общества "Гидромашсервис", - говорится в распоряжении Путина.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Путин оценил показатели экономики Еврейской автономной области
13:50
 
ЭкономикаБизнесГазВладимир ПутинГидромашсервисРусГазДобыча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала