https://1prime.ru/20250820/putin-860990682.html
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"
Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T16:40+0300
2025-08-20T16:40+0300
2025-08-20T16:40+0300
экономика
бизнес
газ
владимир путин
гидромашсервис
русгаздобыча
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче", следует из указа и распоряжения главы государства. Так, из указа президента следует, что "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" были исключены из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление. "Разрешить совершение акционерным обществом "РусГазДобыча" и (или) лицом, находящимся под его контролем, сделок по приобретению: а) 2 796 591 обыкновенной акции и 2 571 200 привилегированных акций акционерного общества "ГМС Нефтемаш"; б) 3 тысячи обыкновенных акций и 170 привилегированных акций акционерного общества "Гидромашсервис", - говорится в распоряжении Путина.
https://1prime.ru/20250820/putin--860978450.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e747f0d820fddffe9bddd8f6c7f9b454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, газ, владимир путин, гидромашсервис, русгаздобыча
Экономика, Бизнес, Газ, Владимир Путин, Гидромашсервис, РусГазДобыча
Путин разрешил "Русгаздобыче" приобрести "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш"
Путин вывел из госуправления "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш"
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления производителя нефтегазового оборудования "Гидромашсервис" и его структуру "ГМС Нефтемаш", разрешил их приобрести "Русгаздобыче", следует из указа и распоряжения главы государства.
Так, из указа президента следует, что "Гидромашсервис" и "ГМС Нефтемаш" были исключены из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.
"Разрешить совершение акционерным обществом "РусГазДобыча" и (или) лицом, находящимся под его контролем, сделок по приобретению: а) 2 796 591 обыкновенной акции и 2 571 200 привилегированных акций акционерного общества "ГМС Нефтемаш"; б) 3 тысячи обыкновенных акций и 170 привилегированных акций акционерного общества "Гидромашсервис", - говорится в распоряжении Путина.
Путин оценил показатели экономики Еврейской автономной области