Путин поздравил работников атомной отрасли
Путин поздравил работников атомной отрасли - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил работников атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что атомная промышленность по праву олицетворяет...
2025-08-20T22:38+0300
2025-08-20T22:38+0300
2025-08-20T22:39+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем – 80-летием атомной отрасли России... Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении.
