Путин поздравил работников атомной отрасли - 20.08.2025
Путин поздравил работников атомной отрасли
Путин поздравил работников атомной отрасли - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил работников атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что атомная промышленность по праву олицетворяет... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T22:38+0300
2025-08-20T22:39+0300
россия
рф
владимир путин
росатом
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83105/46/831054638_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_d4a54bb90cea739398d733cfd89eff32.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем – 80-летием атомной отрасли России... Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении.
https://1prime.ru/20250820/manturov-860996804.html
рф
россия, рф, владимир путин, росатом, общество
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Росатом, Общество
22:38 20.08.2025 (обновлено: 22:39 20.08.2025)
 
Путин поздравил работников атомной отрасли

Путин: атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем – 80-летием атомной отрасли России... Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении.
Денис Мантуров
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
18:12
 
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Росатом, Общество
 
 
