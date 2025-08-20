https://1prime.ru/20250820/putin-861010462.html

Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России

Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России - 20.08.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной индустрии с 80-летием отрасли, выразив уверенность, что атомная... | 20.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной индустрии с 80-летием отрасли, выразив уверенность, что атомная промышленность России продолжит путь на усиление международного сотрудничества. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Уверен, что вы и впредь будете идти вперёд, наращивать фундаментальные и прикладные исследования, продолжать курс на укрепление международной кооперации", - говорится в телеграмме.

