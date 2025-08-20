Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России - 20.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250820/putin-861010462.html
Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России
Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России
Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной индустрии с 80-летием отрасли, выразив уверенность, что атомная... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T22:43+0300
2025-08-20T22:43+0300
россия
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной индустрии с 80-летием отрасли, выразив уверенность, что атомная промышленность России продолжит путь на усиление международного сотрудничества. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Уверен, что вы и впредь будете идти вперёд, наращивать фундаментальные и прикладные исследования, продолжать курс на укрепление международной кооперации", - говорится в телеграмме.
https://1prime.ru/20250820/manturov-860996804.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, владимир путин, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, Общество
22:43 20.08.2025
 
Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России

Путин: атомная отрасль продолжит курс на укрепление международной кооперации

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной индустрии с 80-летием отрасли, выразив уверенность, что атомная промышленность России продолжит путь на усиление международного сотрудничества. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уверен, что вы и впредь будете идти вперёд, наращивать фундаментальные и прикладные исследования, продолжать курс на укрепление международной кооперации", - говорится в телеграмме.
Денис Мантуров
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
РОССИЯВладимир ПутинОбщество
 
 
