Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России
Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной индустрии с 80-летием отрасли, выразив уверенность, что атомная промышленность России продолжит путь на усиление международного сотрудничества. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Уверен, что вы и впредь будете идти вперёд, наращивать фундаментальные и прикладные исследования, продолжать курс на укрепление международной кооперации", - говорится в телеграмме.
