https://1prime.ru/20250820/putin-861010803.html

Путин отметил надежность ядерного щита России

Путин отметил надежность ядерного щита России - 20.08.2025, ПРАЙМ

Путин отметил надежность ядерного щита России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к сотрудникам и ветеранам по случаю 80-летия атомной отрасли подчеркнул, что ядерный щит России... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T22:46+0300

2025-08-20T22:46+0300

2025-08-20T22:46+0300

россия

владимир путин

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/22/826532259_0:127:2884:1749_1920x0_80_0_0_e91196ba193059dadc8a7ef3a163ef4f.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к сотрудникам и ветеранам по случаю 80-летия атомной отрасли подчеркнул, что ядерный щит России построен надежно. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.В среду российская атомная индустрия празднует 80 лет со дня своего основания. 20 августа 1945 года советское руководство решило создать организационные структуры, необходимые для развития отечественной атомной промышленности.. "Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный "ядерный щит" Родины", - говорится в телеграмме.

https://1prime.ru/20250820/putin-861010462.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, общество