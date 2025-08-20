Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил надежность ядерного щита России - 20.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250820/putin-861010803.html
Путин отметил надежность ядерного щита России
Путин отметил надежность ядерного щита России - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил надежность ядерного щита России
Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к сотрудникам и ветеранам по случаю 80-летия атомной отрасли подчеркнул, что ядерный щит России... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T22:46+0300
2025-08-20T22:46+0300
россия
владимир путин
общество
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к сотрудникам и ветеранам по случаю 80-летия атомной отрасли подчеркнул, что ядерный щит России построен надежно. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.В среду российская атомная индустрия празднует 80 лет со дня своего основания. 20 августа 1945 года советское руководство решило создать организационные структуры, необходимые для развития отечественной атомной промышленности.. "Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный "ядерный щит" Родины", - говорится в телеграмме.
россия, владимир путин, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, Общество
22:46 20.08.2025
 
Путин отметил надежность ядерного щита России

Путин: ядерный щит России сформирован надежно

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к сотрудникам и ветеранам по случаю 80-летия атомной отрасли подчеркнул, что ядерный щит России построен надежно. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

В среду российская атомная индустрия празднует 80 лет со дня своего основания. 20 августа 1945 года советское руководство решило создать организационные структуры, необходимые для развития отечественной атомной промышленности..
"Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный "ядерный щит" Родины", - говорится в телеграмме.
Путин рассказал о развитии атомной отрасли в России
22:43
 
РОССИЯ Владимир Путин Общество
 
 
