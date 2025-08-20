Путин отметил надежность ядерного щита России
Путин: ядерный щит России сформирован надежно
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к сотрудникам и ветеранам по случаю 80-летия атомной отрасли подчеркнул, что ядерный щит России построен надежно. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
В среду российская атомная индустрия празднует 80 лет со дня своего основания. 20 августа 1945 года советское руководство решило создать организационные структуры, необходимые для развития отечественной атомной промышленности..
"Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный "ядерный щит" Родины", - говорится в телеграмме.