Путин отметил роль атомной отрасли в развитии ОПК
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК России, способствовало достижению стратегического паритета и обеспечению нацбезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Создание в 1945 году атомной отрасли стало большим, поистине эпохальным событием в истории нашей страны, торжеством научно-технического прогресса, во многом определило развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета", - говорится в поздравлении Путина с 80-летием атомной отрасли России, текст которого опубликован на сайте Кремля.
