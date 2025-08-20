Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил роль атомной отрасли в развитии ОПК - 20.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил роль атомной отрасли в развитии ОПК
россия
владимир путин
промышленность
общество
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК России, способствовало достижению стратегического паритета и обеспечению нацбезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Создание в 1945 году атомной отрасли стало большим, поистине эпохальным событием в истории нашей страны, торжеством научно-технического прогресса, во многом определило развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета", - говорится в поздравлении Путина с 80-летием атомной отрасли России, текст которого опубликован на сайте Кремля.
россия, владимир путин, промышленность, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, Промышленность, Общество
22:50 20.08.2025
 
Путин отметил роль атомной отрасли в развитии ОПК

Путин: создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК России, способствовало достижению стратегического паритета и обеспечению нацбезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Создание в 1945 году атомной отрасли стало большим, поистине эпохальным событием в истории нашей страны, торжеством научно-технического прогресса, во многом определило развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета", - говорится в поздравлении Путина с 80-летием атомной отрасли России, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Путин отметил надежность ядерного щита России
РОССИЯВладимир ПутинПромышленностьОбщество
 
 
