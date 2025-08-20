Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций
Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций
финансы
экономика
россия
росфинмониторинг
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу с 20 августа. Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий. Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов. В перечень подконтрольных включены и покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов. Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 миллиона рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг. Как поясняли РИА Новости в Росфинмониторинге, обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгметаллов, драгкамней и изделий из них в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 миллиона рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
финансы, россия, росфинмониторинг
Финансы, Экономика, РОССИЯ, Росфинмониторинг
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу с 20 августа.
Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий.
Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.
В перечень подконтрольных включены и покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов.
Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 миллиона рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг.
Как поясняли РИА Новости в Росфинмониторинге, обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгметаллов, драгкамней и изделий из них в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 миллиона рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
 
