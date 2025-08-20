https://1prime.ru/20250820/rosfinmonitoring-860950019.html

Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций

Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций - 20.08.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций

Росфинмониторинг теперь будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T00:19+0300

2025-08-20T00:19+0300

2025-08-20T00:19+0300

финансы

экономика

россия

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860950019.jpg?1755638355

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу с 20 августа. Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий. Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов. В перечень подконтрольных включены и покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов. Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 миллиона рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг. Как поясняли РИА Новости в Росфинмониторинге, обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгметаллов, драгкамней и изделий из них в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 миллиона рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, росфинмониторинг