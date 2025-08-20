Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стал известен город с самым длинным названием в России - 20.08.2025
Стал известен город с самым длинным названием в России
Стал известен город с самым длинным названием в России - 20.08.2025, ПРАЙМ
Стал известен город с самым длинным названием в России
Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:37+0300
2025-08-20T08:49+0300
россия
общество
дальний восток
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/92/838959245_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_9332c7419eafec3a7b584272f7c12869.jpg
дальний восток
россия, общество , дальний восток, росреестр
РОССИЯ, Общество , Дальний Восток, Росреестр
08:37 20.08.2025 (обновлено: 08:49 20.08.2025)
 
Стал известен город с самым длинным названием в России

Александровск-Сахалинский признали городом с самым длинным названием

Регионы России. Сахалин
Регионы России. Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
"Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)", - говорится в сообщении.
Всего в России насчитывается 1242 города.
