Стал известен город с самым длинным названием в России

2025-08-20T08:37+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)", - говорится в сообщении. Всего в России насчитывается 1242 города.

