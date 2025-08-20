https://1prime.ru/20250820/rosreestr-860959155.html
Стал известен город с самым длинным названием в России
Стал известен город с самым длинным названием в России - 20.08.2025, ПРАЙМ
Стал известен город с самым длинным названием в России
Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:37+0300
2025-08-20T08:37+0300
2025-08-20T08:49+0300
россия
общество
дальний восток
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/92/838959245_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_9332c7419eafec3a7b584272f7c12869.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)", - говорится в сообщении. Всего в России насчитывается 1242 города.
https://1prime.ru/20250818/novostroyki-860845735.html
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/92/838959245_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_4423f53382d393b8cc4d3f55362262af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , дальний восток, росреестр
РОССИЯ, Общество , Дальний Восток, Росреестр
Стал известен город с самым длинным названием в России
Александровск-Сахалинский признали городом с самым длинным названием
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, является российским городом с самым длинным названием, он насчитывает 25 символов, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
"Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)", - говорится в сообщении.
Всего в России насчитывается 1242 города.
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле