Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лососевая путина в России достигла "экватора" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/rosrybolovstvo-860980579.html
Лососевая путина в России достигла "экватора"
Лососевая путина в России достигла "экватора" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Лососевая путина в России достигла "экватора"
Лососевая путина в России в этом году достигла экватора, вылов составил порядка 300 тысяч тонн, сообщило Росрыболовство. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T14:03+0300
2025-08-20T14:03+0300
экономика
бизнес
россия
дальний восток
камчатский край
хабаровский край
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/36/762743603_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c59e27f97d53982f636d989a8cceba28.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Лососевая путина в России в этом году достигла экватора, вылов составил порядка 300 тысяч тонн, сообщило Росрыболовство. "Лососевая путина достигла "экватора": уловы дальневосточных рыбаков составили порядка 300 тыс. тонн", - говорится в сообщении. "Промысел в этом году ведется в сложных метеоусловиях. Несмотря на это, уловы российских рыбаков практически преодолели планку первоначального прогноза отраслевой науки (порядка 312 тыс. тонн). Фиксируются высокие подходы горбуши в большинстве районов, а также нерки на Камчатке", - отмечает ведомство. Росрыболовство также сообщило, что "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" подготовил 23 научных обоснования изменения прогнозируемого вылова до 436 тысяч тонн. Сейчас прогноз по вылову лососевых на этот год составляет порядка 400 тысяч тонн. Основные объемы вылова на Дальнем Востоке пришлись на Камчатский край - свыше 247,2 тысячи тонн, что составило 62% от общего объема. В Хабаровском крае выловлено более 19,9 тысячи тонн, в Магаданской области - более 12,2 тысячи тонн, в Приморском крае - более 8,8 тысячи тонн, на Сахалине - 8,2 тысячи тонн, на Чукотке - 319 тонн. В структуре промысла тихоокеанских лососей преобладает горбуша - 221 тысяча тонн (74,5%). Также было выловлено 41,5 тысяч тонн нерки (14% от общего вылова) и 35,5 тысяч тонн кеты (12%).
https://1prime.ru/20250707/ryba-859256506.html
дальний восток
камчатский край
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/36/762743603_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3fa7e7c844cf9505e75a177a8da3d37e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дальний восток, камчатский край, хабаровский край, росрыболовство
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Камчатский край, Хабаровский край, Росрыболовство
14:03 20.08.2025
 
Лососевая путина в России достигла "экватора"

Росрыболовство: лососевая путина в России в этом году достигла 300 тысяч тонн

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛов горбуши во время лососевой путины
Лов горбуши во время лососевой путины - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Лососевая путина в России в этом году достигла экватора, вылов составил порядка 300 тысяч тонн, сообщило Росрыболовство.
"Лососевая путина достигла "экватора": уловы дальневосточных рыбаков составили порядка 300 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
"Промысел в этом году ведется в сложных метеоусловиях. Несмотря на это, уловы российских рыбаков практически преодолели планку первоначального прогноза отраслевой науки (порядка 312 тыс. тонн). Фиксируются высокие подходы горбуши в большинстве районов, а также нерки на Камчатке", - отмечает ведомство.
Росрыболовство также сообщило, что "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" подготовил 23 научных обоснования изменения прогнозируемого вылова до 436 тысяч тонн. Сейчас прогноз по вылову лососевых на этот год составляет порядка 400 тысяч тонн.
Основные объемы вылова на Дальнем Востоке пришлись на Камчатский край - свыше 247,2 тысячи тонн, что составило 62% от общего объема. В Хабаровском крае выловлено более 19,9 тысячи тонн, в Магаданской области - более 12,2 тысячи тонн, в Приморском крае - более 8,8 тысячи тонн, на Сахалине - 8,2 тысячи тонн, на Чукотке - 319 тонн.
В структуре промысла тихоокеанских лососей преобладает горбуша - 221 тысяча тонн (74,5%). Также было выловлено 41,5 тысяч тонн нерки (14% от общего вылова) и 35,5 тысяч тонн кеты (12%).
Продажа красной рыбы на рождественской продовольственной ярмарке во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Россия нарастила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза
7 июля, 16:28
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДальний ВостокКамчатский крайХабаровский крайРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала