Лососевая путина в России достигла "экватора"

2025-08-20T14:03+0300

дальний восток

камчатский край

хабаровский край

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Лососевая путина в России в этом году достигла экватора, вылов составил порядка 300 тысяч тонн, сообщило Росрыболовство. "Лососевая путина достигла "экватора": уловы дальневосточных рыбаков составили порядка 300 тыс. тонн", - говорится в сообщении. "Промысел в этом году ведется в сложных метеоусловиях. Несмотря на это, уловы российских рыбаков практически преодолели планку первоначального прогноза отраслевой науки (порядка 312 тыс. тонн). Фиксируются высокие подходы горбуши в большинстве районов, а также нерки на Камчатке", - отмечает ведомство. Росрыболовство также сообщило, что "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" подготовил 23 научных обоснования изменения прогнозируемого вылова до 436 тысяч тонн. Сейчас прогноз по вылову лососевых на этот год составляет порядка 400 тысяч тонн. Основные объемы вылова на Дальнем Востоке пришлись на Камчатский край - свыше 247,2 тысячи тонн, что составило 62% от общего объема. В Хабаровском крае выловлено более 19,9 тысячи тонн, в Магаданской области - более 12,2 тысячи тонн, в Приморском крае - более 8,8 тысячи тонн, на Сахалине - 8,2 тысячи тонн, на Чукотке - 319 тонн. В структуре промысла тихоокеанских лососей преобладает горбуша - 221 тысяча тонн (74,5%). Также было выловлено 41,5 тысяч тонн нерки (14% от общего вылова) и 35,5 тысяч тонн кеты (12%).

дальний восток

камчатский край

хабаровский край

