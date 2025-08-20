https://1prime.ru/20250820/rossii-861007773.html
Путин утвердил состав набсовета платформы "Россия - страна возможностей"
Путин утвердил состав набсовета платформы "Россия - страна возможностей"
2025-08-20T21:35+0300
россия
красноярский край
владимир путин
сергей кириенко
максим орешкин
сбербанк
минобрнауки
агентство стратегических инициатив
общество
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем наблюдательного совета является сам Путин. В состав набсовета вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и замруководителя администрации Максим Орешкин, помощник президента Андрей Фурсенко, глава Сбербанка Герман Греф. Также в составе набсовета вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, замглавы Минфина Павел Кадочников и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
красноярский край
Путин утвердил состав набсовета платформы "Россия - страна возможностей"
