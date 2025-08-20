https://1prime.ru/20250820/rossii-861007773.html

Путин утвердил состав набсовета платформы "Россия - страна возможностей"

Путин утвердил состав набсовета платформы "Россия - страна возможностей" - 20.08.2025, ПРАЙМ

Путин утвердил состав набсовета платформы "Россия - страна возможностей"

Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T21:35+0300

2025-08-20T21:35+0300

2025-08-20T21:35+0300

россия

красноярский край

владимир путин

сергей кириенко

максим орешкин

сбербанк

минобрнауки

агентство стратегических инициатив

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861007635_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_ea3ece18ef9fdae63ac3f747d22cf63e.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем наблюдательного совета является сам Путин. В состав набсовета вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и замруководителя администрации Максим Орешкин, помощник президента Андрей Фурсенко, глава Сбербанка Герман Греф. Также в составе набсовета вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, замглавы Минфина Павел Кадочников и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".

https://1prime.ru/20250819/rossiya-860928269.html

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, красноярский край, владимир путин, сергей кириенко, максим орешкин, сбербанк, минобрнауки, агентство стратегических инициатив, общество