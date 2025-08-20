Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем кредитования наличными в России в июле вырос на 20% - 20.08.2025
Объем кредитования наличными в России в июле вырос на 20%
Объем кредитования наличными в стране в июле вырос к июню на 20% и достиг 302,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). | 20.08.2025
02:26 20.08.2025
 
Объем кредитования наличными в России в июле вырос на 20%

ОКБ: объем кредитования наличными в России в июле вырос на 20%

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем кредитования наличными в стране в июле вырос к июню на 20% и достиг 302,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги кредитования наличными в июле 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 1,60 миллиона кредитов на 302,78 миллиарда рублей... по сравнению с результатами июня, когда было выдано 1,42 миллиона кредитов на 252,11 миллиарда рублей, количество выдач кредитов наличными в июле выросло на 12%, объем – на 20%", - говорится в сообщении.
"Средний размер кредита стал больше на 7%: в июне он составлял 177 тысяч рублей. Средний срок кредитования вырос на три месяца: в июне 2025 года он был равен 27 месяцам", - добавляется там.
Также сообщается, что в годовом отношении количество выдач сократилось на 48%, объем – на 49%. В июле прошлого года было выдано 3,05 миллиона кредитов на 591,84 миллиарда рублей. Средний размер кредита наличными за год стал меньше на 4 тысячи рублей - до 190 тысяч. А средний срок кредитования за этот же период сократился на два месяца.
Также, согласно данным ОКБ, всего за январь-июль было выдано 9,51 миллиона кредитов наличными на 1,57 триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 53%, объем – на 60%. С января по июль 2024 года банки выдали 20,18 миллиона кредитов наличными на 3,96 триллиона рублей.
Крупнейшими по кредитованию наличными в июле были Москва – 110,98 тысячи кредитов на 33,67 миллиарда рублей, Московская область – 95,78 тысячи кредитов на 23,41 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 50,54 тысячи кредитов на 13,32 миллиарда рублей, Краснодарский край – 65,39 тысячи кредитов на 11,66 миллиарда рублей и Свердловская область – 56,4 тысячи кредитов на 10,43 миллиарда рублей.
Самые крупные кредиты выдавали в июле жителям Севастополя – в среднем 306 тысяч рублей, Чечни - 304 тысячи, Москвы – 303 тысячи, Ингушетии – 300 тысяч, и Дагестана – 289 тысяч рублей.
 
