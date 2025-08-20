https://1prime.ru/20250820/rossija-860952191.html

Объем кредитования наличными в России в июле вырос на 20%

Объем кредитования наличными в России в июле вырос на 20% - 20.08.2025, ПРАЙМ

Объем кредитования наличными в России в июле вырос на 20%

20.08.2025

Объем кредитования наличными в стране в июле вырос к июню на 20% и достиг 302,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем кредитования наличными в стране в июле вырос к июню на 20% и достиг 302,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги кредитования наличными в июле 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 1,60 миллиона кредитов на 302,78 миллиарда рублей... по сравнению с результатами июня, когда было выдано 1,42 миллиона кредитов на 252,11 миллиарда рублей, количество выдач кредитов наличными в июле выросло на 12%, объем – на 20%", - говорится в сообщении. "Средний размер кредита стал больше на 7%: в июне он составлял 177 тысяч рублей. Средний срок кредитования вырос на три месяца: в июне 2025 года он был равен 27 месяцам", - добавляется там. Также сообщается, что в годовом отношении количество выдач сократилось на 48%, объем – на 49%. В июле прошлого года было выдано 3,05 миллиона кредитов на 591,84 миллиарда рублей. Средний размер кредита наличными за год стал меньше на 4 тысячи рублей - до 190 тысяч. А средний срок кредитования за этот же период сократился на два месяца. Также, согласно данным ОКБ, всего за январь-июль было выдано 9,51 миллиона кредитов наличными на 1,57 триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 53%, объем – на 60%. С января по июль 2024 года банки выдали 20,18 миллиона кредитов наличными на 3,96 триллиона рублей. Крупнейшими по кредитованию наличными в июле были Москва – 110,98 тысячи кредитов на 33,67 миллиарда рублей, Московская область – 95,78 тысячи кредитов на 23,41 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 50,54 тысячи кредитов на 13,32 миллиарда рублей, Краснодарский край – 65,39 тысячи кредитов на 11,66 миллиарда рублей и Свердловская область – 56,4 тысячи кредитов на 10,43 миллиарда рублей. Самые крупные кредиты выдавали в июле жителям Севастополя – в среднем 306 тысяч рублей, Чечни - 304 тысячи, Москвы – 303 тысячи, Ингушетии – 300 тысяч, и Дагестана – 289 тысяч рублей.

