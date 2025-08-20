https://1prime.ru/20250820/rossija-860955492.html

Россия и США могут разработать более быстрый способ извлечения РЗМ

технологии

экономика

россия

аляска

сша

арктика

росатом

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия и США могут разработать более быстрый способ извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) в рамках совместных проектов в Арктике, в частности на Аляске, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. На прошлой неделе британская газета Daily Telegraph сообщила, что США могут предложить РФ разработку редкоземельных минералов на Аляске и снятие некоторых американских санкций с российской авиационной отрасли. "Совместные проекты могли бы способствовать, например, разработке нового технологического способа извлечения РЗМ, который бы позволял ускорить процесс разработки руд РЗМ", - прокомментировала возможность партнерства эксперт. Кроме того, в отличие от текущих методов, новая технология может позволить сэкономить природные ресурсы при добыче, например воду и энергию, ожидается и снижение выбросов парниковых газов, добавила аналитик. Левашенко считает, что страны могут сотрудничать в совместных исследованиях, а также обмениваться технологиями оценки месторождений и обогащения редкоземельных металлов, например из фосфогипса. По ее словам, свою технологию извлечения в России в 2024 году разработал "Росатом", а США с 2021 года в Университете Аляски проводят исследования для выработки инновационных способов добычи редкоземов с помощью технологии ИИ и автоматизированных систем. "Совместный проект на Аляске и другие арктические проекты могут рассматриваться по двум причинам: географическая доступность арктической зоны для обеих стран, а также обеспечение США и России импортонезависимости от РЗМ ... И у США, и у России на Арктике сосредоточены перспективные месторождения РЗМ", - уточнила эксперт. По данным департамента природных ресурсов Аляски, которые приводит Левашенко, на Аляске - более 70 месторождений РЗМ, одно из самых крупных месторождений из них - Бокан-Маунтин (Дотсон).

