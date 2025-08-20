https://1prime.ru/20250820/rossijane-860954473.html

Россияне рассказали, на что больше всего тратят при подготовке к школе

Россияне рассказали, на что больше всего тратят при подготовке к школе - 20.08.2025, ПРАЙМ

Россияне рассказали, на что больше всего тратят при подготовке к школе

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россияне при подготовке к школе больше всего тратят на покупку школьной и спортивной формы, сумок и рюкзаков, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Самые большие траты у родителей приходятся на покупку одежды: школьной и спортивной формы, сумок и рюкзаков для школы – 65% (62% годом ранее). На втором месте (26%) траты на ежемесячные школьные платежи за дополнительное образование, питание в столовой, группу продленного дня и тому подобное. И этот показатель не изменился по сравнению с 2024 годом", - говорится в исследовании. Замыкают тройку лидеров с долей в 5% расходы на покупку обуви (в том числе сменной и спортивной к урокам физкультуры). "Показатель также сохранил свое значение по сравнению с прошлым годом. Необычно, что оставшиеся 4% трат пришлись на канцелярские товары, материалы для творчества, книги и дополнительную учебную литературу, тогда как в 2024 году эта доля была в тройке лидеров и составляла 7%", - отмечается в материалах. В исследовании приняли участие более 1500 респондентов из числа клиентов банка "Русский стандарт", а также участников групп в социальных сетях. Аналитики изучили данные эквайринговой сети банка по платежам в категориях "детская одежда и обувь", "канцелярские товары и школьные принадлежности" в июле и августе 2025 года. Авторы исследования отмечают, что пик покупок товаров для школы исторически приходится на последние летние месяцы. "В этом году большинство родителей покупают школьную форму, обувь и канцтовары в начале августа, когда с размером уже не ошибешься, но успеешь до ажиотажного спроса. Доля таких респондентов составила 43%. Ситуация изменилась по сравнению с прошлым годом, тогда этот вариант ответа был на втором месте с долей в 37%", - говорится в материалах. Вместе с тем 33% родителей в 2025 году начали собирать ребенка в школу еще до начала августа, когда на товары для школы еще действуют скидки и акции. Годом ранее таких родителей было большинство (40%). И лишь 24% россиян не видят смысла торопиться и покупают все необходимое непосредственно перед 1 сентября (в 2024 году их доля составляла 23%). "Средний чек, по данным эквайринга, на самые популярные покупки в июле составил 3635 рублей в категории "детская одежда и обувь" и 452 рубля в категории "канцелярские товары и школьные принадлежности", тогда как в августе он уже был на уровне 2153 рубля и 508 рублей соответственно", - сообщают аналитики.

2025

