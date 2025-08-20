https://1prime.ru/20250820/rossiya-860997658.html
Россия и Марокко хотят развивать совместные проекты в газовой сфере
Россия и Марокко хотят развивать совместные проекты в газовой сфере
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия и Марокко заинтересованы в развитии совместных проектов в газовой сфере и строительстве электроэнергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго по итогам переговоров заместителя министра энергетики РФ Романа Маршавина с генеральным секретарём министерства энергетического перехода Марокко Мохаммедом Умедом. "Роман Маршавин провёл переговоры с Генеральным Секретарём Министерства энергетического перехода Королевства Марокко Мохаммедом Умедом в рамках 3-го заседания Рабочей группы по сотрудничеству с Королевством Марокко в области энергетики... Страны взаимно заинтересованы в развитии совместных проектов в газовой сфере, области модернизации и строительства электроэнергетической инфраструктуры, а также ВИЭ-генерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские компании обладают глубокой экспертизой по модернизации энергосистем с применением различных источников энергии, и РФ готова делиться этим опытом. Также в министерстве сообщили о возможном обмене опытом в области информационной защиты критически важных объектов ТЭК и о накопленном российской стороной опыте противодействия хакерским атакам на энергообъекты. "Мы готовы продемонстрировать, как защищаются наши объекты энергетики от компьютерных вирусов и других воздействий. Всеми этими наработками и методами защиты мы можем поделиться. Считаем, что у наших стран большой потенциал сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Маршавина. Кроме того, Маршавин в среду встретился с замминистра нефти и природного газа Республики Индии Панкаджом Джаином, где обсудили будущее стратегического партнёрства в энергетике России и Индии. Отмечается, что в переговорах также приняли участие представители ведущих российских нефтегазовых компаний. В рамках встречи стороны обсудили взаимодействие по линии ТЭК. Также было отмечено, что для России Индия является одним из ключевых партнеров в сфере энергетики. Помимо этого, замминистра отметил, что стратегическое партнёрство России и Индии имеет прочную основу и выразил надежду на дальнейшее расширение российско-индийского сотрудничества в энергетической сфере.
