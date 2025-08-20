Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Боливии надеется, что центр "Росатома" запустят до ноября - 20.08.2025, ПРАЙМ
Президент Боливии надеется, что центр "Росатома" запустят до ноября
Президент Боливии надеется, что центр "Росатома" запустят до ноября
2025-08-20T18:57+0300
ЛА-ПАС, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе рассчитывает, что Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" будет сдан до ноября - до конца его полномочий как главы государства, сообщил он в интервью РИА Новости. "Да, мы надеемся, что это осуществимо", - сказал он, отвечая на вопрос о том, удастся ли запустить полностью центр "Росатома" до ноября. "Мы активно работаем с нашими коллегами, которые приехали из России, чтобы поддержать нас. Мы ускорили согласование этого вопроса с "Росатомом" и всеми ответственными за него в Москве. Мы надеемся, что вопрос будет решен, и мы сможем завершить наш мандат, запустив реактор и начав производство изотопов, в которых так остро нуждается наша страна", - отметил Арсе. Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом". В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтронно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
