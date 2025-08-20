https://1prime.ru/20250820/rossiya-860999629.html

Недельная дефляция в России с 12 по 18 августа составила 0,04 процента

россия

росстат

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Недельная дефляция в России за период с 12 по 18 августа составила 0,04% после снижения цен на 0,08% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,16%, говорится в сообщении Росстата. "За период с 12 по 18 августа 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,96%, с начала месяца – 99,81%, с начала года – 104,16%", - говорится в сообщении. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе снижение цен продолжилось и составило в среднем 3,7% после дефляции в 4,1% неделей ранее. В частности подешевели: картофель - на 8,9%, помидоры - на 7,4%, лук - на 6,7%, свекла - на 6,3%, капуста и морковь - на 6,2%, бананы - на 1,8%, яблоки - на 1,4%. Огурцы на неделе с 12 по 18 августа подорожали - на 5,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на сосиски, сардельки - на 0,5%, свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, гречку - на 0,3%, говядину, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, вареные колбасы, мороженую рыбу, молоко (пастеризованное), сметану, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия, пшено, сахар и печенье - на 0,1%. Подешевели на отчетной неделе подсолнечное масло, мука и вермишель - на 0,3%, маргарин - на 0,2%, сыры, творог, яйца, рис и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,4%, зубные щетки - на 0,2%, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены на гигиенические прокладки - на 0,3%, пеленки для новорожденных, туалетную бумагу и туалетное мыло, а также стиральные порошки - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 12 по 18 августа подорожали на 0,3%, смартфоны - на 0,2%, при этом электропылесосы подешевели - на 0,2%. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили не изменились. Бензин подорожал на 0,4%, цена на дизельное топливо осталась на прежнем уровне. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, лизобакт подорожал на 0,6%, анальгин - на 0,2%, активированный уголь и левомеколь - на 0,1%. Снизились цены на трекрезан - на 0,7%, валидол - на 0,3%, корвалол, пенталгин и ренгалин - на 0,2%.

