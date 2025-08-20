https://1prime.ru/20250820/rossiya-861000595.html

Экс-главу миннаца Ставрополья осудили за хищение 130 миллионов рублей

Экс-главу миннаца Ставрополья осудили за хищение 130 миллионов рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ

Экс-главу миннаца Ставрополья осудили за хищение 130 миллионов рублей

Члены преступной группировки во главе с экс-министром по делам национальностей Ставрополья Александром Писаренко признаны виновными в хищении более 130... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T19:17+0300

2025-08-20T19:17+0300

2025-08-20T19:17+0300

россия

рф

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

ПЯТИГОРСК, 20 авг – ПРАЙМ. Члены преступной группировки во главе с экс-министром по делам национальностей Ставрополья Александром Писаренко признаны виновными в хищении более 130 миллионов рублей, предназначенных для нужд участников СВО, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. Установлено, что в сентябре 2022 года Писаренко, являвшийся министром Ставропольского края по национальной политике и делам казачества, организовал преступную группу с целью хищения денежных средств из регионального резервного фонда. Писаренко с помощью директора Ставропольского краевого казачьего центра Андрея Воронцова от имени возглавляемого министерства заключал с предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников СВО. При этом продукция закупалась по значительно завышенной по сравнению с рыночной стоимостью. "В результате краевому бюджету причинен ущерб на общую сумму более 130 миллионов рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил шестерым подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов, троим – в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 3 лет условно, двум женщинам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 4 лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста", – сообщили в прокуратуре. Подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

https://1prime.ru/20250820/sud-860998133.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, общество