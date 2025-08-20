Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-главу миннаца Ставрополья осудили за хищение 130 миллионов рублей - 20.08.2025
Экс-главу миннаца Ставрополья осудили за хищение 130 миллионов рублей
ПЯТИГОРСК, 20 авг – ПРАЙМ. Члены преступной группировки во главе с экс-министром по делам национальностей Ставрополья Александром Писаренко признаны виновными в хищении более 130 миллионов рублей, предназначенных для нужд участников СВО, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. Установлено, что в сентябре 2022 года Писаренко, являвшийся министром Ставропольского края по национальной политике и делам казачества, организовал преступную группу с целью хищения денежных средств из регионального резервного фонда. Писаренко с помощью директора Ставропольского краевого казачьего центра Андрея Воронцова от имени возглавляемого министерства заключал с предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников СВО. При этом продукция закупалась по значительно завышенной по сравнению с рыночной стоимостью. "В результате краевому бюджету причинен ущерб на общую сумму более 130 миллионов рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил шестерым подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов, троим – в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 3 лет условно, двум женщинам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 4 лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста", – сообщили в прокуратуре. Подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
19:17 20.08.2025
 
Экс-главу миннаца Ставрополья осудили за хищение 130 миллионов рублей

Экс-главу миннаца Ставрополья Писаренко осудили за хищение 130 миллионов рублей

ПЯТИГОРСК, 20 авг – ПРАЙМ. Члены преступной группировки во главе с экс-министром по делам национальностей Ставрополья Александром Писаренко признаны виновными в хищении более 130 миллионов рублей, предназначенных для нужд участников СВО, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края.
Установлено, что в сентябре 2022 года Писаренко, являвшийся министром Ставропольского края по национальной политике и делам казачества, организовал преступную группу с целью хищения денежных средств из регионального резервного фонда.
Писаренко с помощью директора Ставропольского краевого казачьего центра Андрея Воронцова от имени возглавляемого министерства заключал с предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников СВО. При этом продукция закупалась по значительно завышенной по сравнению с рыночной стоимостью.
"В результате краевому бюджету причинен ущерб на общую сумму более 130 миллионов рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил шестерым подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов, троим – в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 3 лет условно, двум женщинам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 4 лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста", – сообщили в прокуратуре.
Подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
Суд отложил слушания по делу о долгах российского подразделения Google
