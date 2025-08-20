Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС рекомендовала регионам заключать ценовые соглашения по школьным товарам - 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует регионам активнее заключать ценовые соглашения по школьным товарам для предотвращения возможного роста цен в период сезонного спроса, сообщили в ведомстве. "ФАС рекомендует регионам активнее заключать ценовые соглашения по школьным товарам. По мнению службы, это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о временных соглашениях о стабилизации цен, которые региональные власти могут заключать с поставщиками, производителями и организациями торговли в случае необходимости, в том числе в периоды сезонного спроса. При этом, добавляет служба, с ноября 2024 года такие соглашения можно заключать не только по социально значимым продовольственным товарам, но и в отношении любых продовольственных и непродовольственных товаров, к которым также относятся школьные принадлежности. "Региональные власти активно применяют указанный механизм на различных рынках. Практика показывает, что в регионах, где действуют такие соглашения, наблюдается положительный эффект", - добавили в ФАС РФ. Ранее ведомство предложило федеральным торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период сезонного спроса перед началом учебного года. В результате в магазинах "Комус" цены на более чем 150 позиций товаров школьного ассортимента снижены более чем на 20% к аналогичному периоду 2024 года. Кроме того, "Детский мир" зафиксировал стоимость отдельных канцелярских товаров, а также одежды и обуви на уровне минимальных цен прошлого года, при этом цены на канцелярские товары снижены до 30% по сравнению с 2024 годом.
19:36 20.08.2025
 
ФАС рекомендовала регионам заключать ценовые соглашения по школьным товарам

ФАС рекомендовала регионам активнее заключать ценовые соглашения по школьным товарам

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует регионам активнее заключать ценовые соглашения по школьным товарам для предотвращения возможного роста цен в период сезонного спроса, сообщили в ведомстве.
"ФАС рекомендует регионам активнее заключать ценовые соглашения по школьным товарам. По мнению службы, это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о временных соглашениях о стабилизации цен, которые региональные власти могут заключать с поставщиками, производителями и организациями торговли в случае необходимости, в том числе в периоды сезонного спроса.
При этом, добавляет служба, с ноября 2024 года такие соглашения можно заключать не только по социально значимым продовольственным товарам, но и в отношении любых продовольственных и непродовольственных товаров, к которым также относятся школьные принадлежности.
"Региональные власти активно применяют указанный механизм на различных рынках. Практика показывает, что в регионах, где действуют такие соглашения, наблюдается положительный эффект", - добавили в ФАС РФ.
Ранее ведомство предложило федеральным торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период сезонного спроса перед началом учебного года. В результате в магазинах "Комус" цены на более чем 150 позиций товаров школьного ассортимента снижены более чем на 20% к аналогичному периоду 2024 года. Кроме того, "Детский мир" зафиксировал стоимость отдельных канцелярских товаров, а также одежды и обуви на уровне минимальных цен прошлого года, при этом цены на канцелярские товары снижены до 30% по сравнению с 2024 годом.
Заголовок открываемого материала