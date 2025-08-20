Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.08.2025
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо - 20.08.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо
Минэнерго РФ ожидает в ближайшие дни снижения волатильности оптовых цен на топливо по мере наращивания производства, сообщили журналистам в министерстве. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:38+0300
2025-08-20T19:38+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие дни снижения волатильности оптовых цен на топливо по мере наращивания производства, сообщили журналистам в министерстве. Формирование биржевых цен на топливо осуществляется на рыночных принципах, в связи с чем они подвержены краткосрочной волатильности, объясняют в Минэнерго. "В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации, в том числе за счет формирования дополнительного предложения на внутренний рынок… По мере наращивания производства в ближайшие дни ожидается дальнейшее снижение волатильности", - сообщили в министерстве.
2025
РОССИЯ
19:38 20.08.2025
 
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо

Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо в ближайшие дни

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Заправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие дни снижения волатильности оптовых цен на топливо по мере наращивания производства, сообщили журналистам в министерстве.
Формирование биржевых цен на топливо осуществляется на рыночных принципах, в связи с чем они подвержены краткосрочной волатильности, объясняют в Минэнерго.
"В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации, в том числе за счет формирования дополнительного предложения на внутренний рынок… По мере наращивания производства в ближайшие дни ожидается дальнейшее снижение волатильности", - сообщили в министерстве.
Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России
