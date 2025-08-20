https://1prime.ru/20250820/rossiya-861002070.html
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо - 20.08.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо
Минэнерго РФ ожидает в ближайшие дни снижения волатильности оптовых цен на топливо по мере наращивания производства, сообщили журналистам в министерстве. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:38+0300
2025-08-20T19:38+0300
2025-08-20T19:38+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие дни снижения волатильности оптовых цен на топливо по мере наращивания производства, сообщили журналистам в министерстве. Формирование биржевых цен на топливо осуществляется на рыночных принципах, в связи с чем они подвержены краткосрочной волатильности, объясняют в Минэнерго. "В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации, в том числе за счет формирования дополнительного предложения на внутренний рынок… По мере наращивания производства в ближайшие дни ожидается дальнейшее снижение волатильности", - сообщили в министерстве.
https://1prime.ru/20250820/minenergo-861001659.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_4bd2fb44a34f7d4c1f81a035220a737f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо в ближайшие дни
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие дни снижения волатильности оптовых цен на топливо по мере наращивания производства, сообщили журналистам в министерстве.
Формирование биржевых цен на топливо осуществляется на рыночных принципах, в связи с чем они подвержены краткосрочной волатильности, объясняют в Минэнерго.
"В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации, в том числе за счет формирования дополнительного предложения на внутренний рынок… По мере наращивания производства в ближайшие дни ожидается дальнейшее снижение волатильности", - сообщили в министерстве.
Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России