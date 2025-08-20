Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо

https://1prime.ru/20250820/rossiya-861002070.html

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие дни снижения волатильности оптовых цен на топливо по мере наращивания производства, сообщили журналистам в министерстве. Формирование биржевых цен на топливо осуществляется на рыночных принципах, в связи с чем они подвержены краткосрочной волатильности, объясняют в Минэнерго. "В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации, в том числе за счет формирования дополнительного предложения на внутренний рынок… По мере наращивания производства в ближайшие дни ожидается дальнейшее снижение волатильности", - сообщили в министерстве.

