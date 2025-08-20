Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Индийского бизнес-альянса высказался о вторичных санкциях - 20.08.2025
Президент Индийского бизнес-альянса высказался о вторичных санкциях
Президент Индийского бизнес-альянса высказался о вторичных санкциях - 20.08.2025
Президент Индийского бизнес-альянса высказался о вторичных санкциях
Индийских предпринимателей не отпугнуть вторичными санкциями, импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и Индией должно дать сотрудничество | 20.08.2025
2025-08-20T20:18+0300
2025-08-20T20:18+0300
россия
мировая экономика
индия
москва
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/84260/73/842607311_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_0d4b5ba4e74470cdff26a57df6d11195.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Индийских предпринимателей не отпугнуть вторичными санкциями, импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и Индией должно дать сотрудничество в таких областях, как здравоохранение и фармакология, высокие технологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность, зеленая энергетика, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. "Торгово-экономические отношения между Россией и Индией поступательно развиваются. Но у них есть огромный потенциал, который обе стороны должны скорее использовать", - сказал он в кулуарах встречи делегации индийских бизнесменов с вице-премьером России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, под председательством которых в среду состоялось 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Индийские бизнесмены, приехавшие в Москву, считают, что импульс нашим связям должно дать сотрудничество в таких областях, как здравоохранение и фармакология, высокие технологии, агрикультура, пищевая промышленность, зеленая энергетика", - добавил собеседник агентства. По словам Котвани, нынешний визит представителей более 30 индийских компаний в Москву, представляющих самые разные отрасли, подтвердил "глубокую заинтересованность деловых кругов Индии в постоянном углублении торгово-экономических отношений двух стран". "Все существующие трудности на пути развития наших связей, связанные сегодня со взаиморасчетами, с логистикой, вторичными санкциями, мы воспринимаем как вызовы, которые нужно преодолевать", - подчеркнул он. "Они точно не отпугнут индийских предпринимателей от желания развивать двусторонние отношения. Как заметил один из членов делегации: бизнес-сообщество Индии не только сплоченно, крепко, но и гибко, мы умеем адаптироваться. И при поддержке обоих наших правительств всегда сумеем найти выход, чтобы двигаться вперед", - заключил Котвани.
индия
москва
россия, мировая экономика, индия, москва, денис мантуров
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, Денис Мантуров
20:18 20.08.2025
 
Президент Индийского бизнес-альянса высказался о вторичных санкциях

Президент Индийского Бизнес-Альянса Сэмми Котвани
Президент Индийского Бизнес-Альянса Сэмми Котвани. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Индийских предпринимателей не отпугнуть вторичными санкциями, импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и Индией должно дать сотрудничество в таких областях, как здравоохранение и фармакология, высокие технологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность, зеленая энергетика, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
"Торгово-экономические отношения между Россией и Индией поступательно развиваются. Но у них есть огромный потенциал, который обе стороны должны скорее использовать", - сказал он в кулуарах встречи делегации индийских бизнесменов с вице-премьером России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, под председательством которых в среду состоялось 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Индийские бизнесмены, приехавшие в Москву, считают, что импульс нашим связям должно дать сотрудничество в таких областях, как здравоохранение и фармакология, высокие технологии, агрикультура, пищевая промышленность, зеленая энергетика", - добавил собеседник агентства.
По словам Котвани, нынешний визит представителей более 30 индийских компаний в Москву, представляющих самые разные отрасли, подтвердил "глубокую заинтересованность деловых кругов Индии в постоянном углублении торгово-экономических отношений двух стран".
"Все существующие трудности на пути развития наших связей, связанные сегодня со взаиморасчетами, с логистикой, вторичными санкциями, мы воспринимаем как вызовы, которые нужно преодолевать", - подчеркнул он.
"Они точно не отпугнут индийских предпринимателей от желания развивать двусторонние отношения. Как заметил один из членов делегации: бизнес-сообщество Индии не только сплоченно, крепко, но и гибко, мы умеем адаптироваться. И при поддержке обоих наших правительств всегда сумеем найти выход, чтобы двигаться вперед", - заключил Котвани.
МИД Индии призвал Россию решить вопрос дисбаланса в торговле
