https://1prime.ru/20250820/rossiya-861004282.html

Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 10,2 процента

Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 10,2 процента - 20.08.2025, ПРАЙМ

Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 10,2 процента

Суммарная задолженность по зарплате в России на конец июля составила 1,04 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 10,2%, сообщил в среду Росстат. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T20:21+0300

2025-08-20T20:21+0300

2025-08-20T20:21+0300

россия

бизнес

нижегородская область

москва

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России на конец июля составила 1,04 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 10,2%, сообщил в среду Росстат. "На конец июля 2025 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1043,9 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 96,7 миллиона рублей, или 10,2%, с соответствующим периодом предыдущего года – на 521,2 миллиона рублей, или 99,7%", - говорится в сообщении. С задержкой выплаты заработной платы на конец июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. Из документа следует, что на конец июля наибольшая задолженность по зарплате была в Тверской области - 270,4 миллиона рублей (снижение на 53,3% по сравнению с июнем), Нижегородской области - 194,5 миллиона и в Москве - 123,5 миллиона рублей (снижение на 6,1%). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 697,7 миллиона рублей (66,9%), в 2024 году - 255 миллионов рублей (24,4%), в 2023 году и ранее – 91,2 миллиона рублей (8,7%). Росстат с 1 января 2025 года размещает сведения о просроченной задолженности предприятий на конец отчетного месяца и по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства). Ранее данные публиковались на 1-е число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

https://1prime.ru/20250820/mer-861001057.html

нижегородская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, нижегородская область, москва, росстат