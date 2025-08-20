Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛДПР осенью внесет в регионы законопроект о поддержке ремесленников
ЛДПР осенью внесет в регионы законопроект о поддержке ремесленников
общество
леонид слуцкий
лдпр
россия
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Депутаты ЛДПР осенью внесут в региональные парламенты законопроект о дополнительных мерах поддержки для ремесленников, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. "Уже этой осенью региональные депутаты ЛДПР внесут законопроект в региональные парламенты о дополнительных мерах поддержки для ремесленников", - сказал Слуцкий. По его словам, ЛДПР уже подготовила модельный региональный законопроект по поддержке ремесел, где прописан весь набор необходимых отрасли мер: субсидии, пониженные ставки аренды помещений, необходимых для производственной и учебной деятельности, предоставление мастерам-ремесленникам имущественной поддержки для осуществления производственной деятельности. "Очень хочется, чтобы для ремесленников были созданы все условия, чтобы они свое дело не бросали, сохраняли его и передавали ученикам. Чтобы было не только восхищение, но и стабильный доход! Для всей страны в этих вещах передается живая русская история. Мы в ЛДПР хотим, чтобы всем русским ремесленникам и русским селам был дан "зеленый свет", - отметил лидер партии. Он подчеркнул, что сейчас действуют федеральные законы о креативных индустриях, о народных художественных промыслах, но необходима дополнительная поддержка ремесленничества.
общество , леонид слуцкий, лдпр, россия
Общество , Леонид Слуцкий, ЛДПР, РОССИЯ
20:30 20.08.2025
 
Флаг ЛДПР
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Депутаты ЛДПР осенью внесут в региональные парламенты законопроект о дополнительных мерах поддержки для ремесленников, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
"Уже этой осенью региональные депутаты ЛДПР внесут законопроект в региональные парламенты о дополнительных мерах поддержки для ремесленников", - сказал Слуцкий.
По его словам, ЛДПР уже подготовила модельный региональный законопроект по поддержке ремесел, где прописан весь набор необходимых отрасли мер: субсидии, пониженные ставки аренды помещений, необходимых для производственной и учебной деятельности, предоставление мастерам-ремесленникам имущественной поддержки для осуществления производственной деятельности.
"Очень хочется, чтобы для ремесленников были созданы все условия, чтобы они свое дело не бросали, сохраняли его и передавали ученикам. Чтобы было не только восхищение, но и стабильный доход! Для всей страны в этих вещах передается живая русская история. Мы в ЛДПР хотим, чтобы всем русским ремесленникам и русским селам был дан "зеленый свет", - отметил лидер партии.
Он подчеркнул, что сейчас действуют федеральные законы о креативных индустриях, о народных художественных промыслах, но необходима дополнительная поддержка ремесленничества.
Продукты - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов питания
11 июля, 16:00
 
