ЛДПР осенью внесет в регионы законопроект о поддержке ремесленников
2025-08-20T20:30+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Депутаты ЛДПР осенью внесут в региональные парламенты законопроект о дополнительных мерах поддержки для ремесленников, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. "Уже этой осенью региональные депутаты ЛДПР внесут законопроект в региональные парламенты о дополнительных мерах поддержки для ремесленников", - сказал Слуцкий. По его словам, ЛДПР уже подготовила модельный региональный законопроект по поддержке ремесел, где прописан весь набор необходимых отрасли мер: субсидии, пониженные ставки аренды помещений, необходимых для производственной и учебной деятельности, предоставление мастерам-ремесленникам имущественной поддержки для осуществления производственной деятельности. "Очень хочется, чтобы для ремесленников были созданы все условия, чтобы они свое дело не бросали, сохраняли его и передавали ученикам. Чтобы было не только восхищение, но и стабильный доход! Для всей страны в этих вещах передается живая русская история. Мы в ЛДПР хотим, чтобы всем русским ремесленникам и русским селам был дан "зеленый свет", - отметил лидер партии. Он подчеркнул, что сейчас действуют федеральные законы о креативных индустриях, о народных художественных промыслах, но необходима дополнительная поддержка ремесленничества.
