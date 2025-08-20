https://1prime.ru/20250820/rossiya-861005343.html
Прокуратура просит конфисковать имущество экс-замминистра обороны
Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы.
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы. "В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т.В.", - сказано в карточке дела. Там уточняется, что иск подан в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. Он еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Он также был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме. В рамках этого приговора Мосгорсуд конфисковал у Иванова в пользу государства 300-метровую квартиру в центре Москвы, дом в престижном подмосковном посёлке Архангельское, а также деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте - 13,5 тысячи долларов и 4,7 тысячи евро, а также более 2 миллионов рублей со счета в банке. Также в отношении Иванова расследуется уголовное дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сказано в картотеке Пресненского суда Москвы.
"В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т.В.", - сказано в карточке дела.
Там уточняется, что иск подан в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.
Он еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.
Мосгорсуд
1 июля приговорил Иванова
к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Он также был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме.
В рамках этого приговора Мосгорсуд конфисковал у Иванова в пользу государства 300-метровую квартиру в центре Москвы
, дом в престижном подмосковном посёлке Архангельское, а также деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте - 13,5 тысячи долларов и 4,7 тысячи евро, а также более 2 миллионов рублей со счета в банке.
Также в отношении Иванова расследуется уголовное дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием