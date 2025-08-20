МИД Индии предложил России создать механизм координации бизнеса
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар предложил создать механизм координации между деловыми кругами и российско-индийской межправкомиссией по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в ходе ее 26-го заседания.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера России Дениса Мантурова и Джайшанкара.
"Я бы предложил вам рассмотреть возможность создания механизма координации между деловым миром и различными рабочими группами комиссии. Таким образом, существует двусторонний обмен мнениями между людьми, работающими в деловом мире, и людьми, занимающимися политикой. Мы хотели бы, чтобы комиссия стала еще более ориентированной на результат, актуальной и доступной для деловых кругов", - сказал глава МИД в ходе выступления.
Джайшанкар также предложил рассмотреть возможность проведения двух межсессионных встреч комиссии, чтобы у сторон была возможность вносить корректировки в принятые решения.
Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии - механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.