МИД Индии предложил России создать механизм координации бизнеса - 20.08.2025
МИД Индии предложил России создать механизм координации бизнеса
2025-08-20T20:44+0300
2025-08-20T20:44+0300
россия
мировая экономика
индия
москва
денис мантуров
мид
бизнес
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар предложил создать механизм координации между деловыми кругами и российско-индийской межправкомиссией по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в ходе ее 26-го заседания. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера России Дениса Мантурова и Джайшанкара. "Я бы предложил вам рассмотреть возможность создания механизма координации между деловым миром и различными рабочими группами комиссии. Таким образом, существует двусторонний обмен мнениями между людьми, работающими в деловом мире, и людьми, занимающимися политикой. Мы хотели бы, чтобы комиссия стала еще более ориентированной на результат, актуальной и доступной для деловых кругов", - сказал глава МИД в ходе выступления. Джайшанкар также предложил рассмотреть возможность проведения двух межсессионных встреч комиссии, чтобы у сторон была возможность вносить корректировки в принятые решения. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии - механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
индия
москва
россия, мировая экономика, индия, москва, денис мантуров, мид, бизнес
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, Денис Мантуров, МИД, Бизнес
20:44 20.08.2025
 
МИД Индии предложил России создать механизм координации бизнеса

Глав МИД Индии Джайшанкар предложил России создать механизм координации бизнеса

Флаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар предложил создать механизм координации между деловыми кругами и российско-индийской межправкомиссией по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в ходе ее 26-го заседания.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера России Дениса Мантурова и Джайшанкара.
"Я бы предложил вам рассмотреть возможность создания механизма координации между деловым миром и различными рабочими группами комиссии. Таким образом, существует двусторонний обмен мнениями между людьми, работающими в деловом мире, и людьми, занимающимися политикой. Мы хотели бы, чтобы комиссия стала еще более ориентированной на результат, актуальной и доступной для деловых кругов", - сказал глава МИД в ходе выступления.
Джайшанкар также предложил рассмотреть возможность проведения двух межсессионных встреч комиссии, чтобы у сторон была возможность вносить корректировки в принятые решения.
Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству России и Индии - механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Заголовок открываемого материала