Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России

2025-08-20T22:55+0300
2025-08-20T22:55+0300
2025-08-20T22:55+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Росатом" вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, подчеркнув также уникальные возможности корпорации.Мишустин направил поздравительное сообщение участникам мероприятия, посвященного 80-летию атомной промышленности, отмечая важную роль корпорации "Росатом" в российской атомной энергетике."Обладая уникальными компетенциями, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин, говоря о роли корпорации. Российский премьер также отметил, что в атомной отрасли РФ особое внимание уделяется цифровой трансформации, экологическому благополучию, подготовке высокопрофессиональных кадров.
