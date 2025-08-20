Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России - 20.08.2025
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России - 20.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России
"Росатом" вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, подчеркнув также... | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Росатом" вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, подчеркнув также уникальные возможности корпорации.Мишустин направил поздравительное сообщение участникам мероприятия, посвященного 80-летию атомной промышленности, отмечая важную роль корпорации "Росатом" в российской атомной энергетике."Обладая уникальными компетенциями, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин, говоря о роли корпорации. Российский премьер также отметил, что в атомной отрасли РФ особое внимание уделяется цифровой трансформации, экологическому благополучию, подготовке высокопрофессиональных кадров.
россия, михаил мишустин, росатом, в мире
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росатом, В мире
22:55 20.08.2025
 
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России

Мишустин: "Росатом" вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие России

Росатом. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Росатом" вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, подчеркнув также уникальные возможности корпорации.
Мишустин направил поздравительное сообщение участникам мероприятия, посвященного 80-летию атомной промышленности, отмечая важную роль корпорации "Росатом" в российской атомной энергетике.
"Обладая уникальными компетенциями, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин, говоря о роли корпорации.
Российский премьер также отметил, что в атомной отрасли РФ особое внимание уделяется цифровой трансформации, экологическому благополучию, подготовке высокопрофессиональных кадров.
Путин отметил эффективность работы "Росатома"
Путин отметил эффективность работы "Росатома"
