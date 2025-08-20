Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией - 20.08.2025
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией - 20.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар
2025-08-20T23:04+0300
2025-08-20T23:04+0300
россия
мировая экономика
индия
москва
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860877901_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_a8c3345142c5fd8917a464f96e9b24b7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на выступлении перед началом индийско-российского бизнес-форума в Москве. "Индия и Россия создали одни из самых устойчивых отношений между крупнейшими странами в настоящее время, что сейчас широко признается. Однако это не привело автоматически к значительному экономическому сотрудничеству. До недавнего времени наша торговая корзина оставалась ограниченной, как и объем нашей торговли. Возможно, в последние годы он вырос, но вместе с ним вырос и торговый дефицит. Как диверсификация, так и сбалансированность торговли в настоящее время требуют от нас самых энергичных усилий", - отметил глава МИД Индии. Джайшанкар отметил, что "ответ здесь кроется во взаимодополняющем характере наших экономик, и Индия, ВВП которой составляет более 4 триллионов долларов и которая в обозримом будущем вырастет на 7%, испытывает очевидную потребность в больших ресурсах из надежных источников". "Быстро развивающаяся инфраструктура открывает новые возможности для бизнеса предприятиям, зарекомендовавшим себя в своей стране, а инициатива "Сделано в Индии" и другие подобные инициативы открыли новые возможности для иностранного бизнеса. Модернизация и урбанизация Индии порождают свои собственные потребности, вытекающие из изменений в потреблении и образе жизни. Каждое из этих направлений является для российских компаний стимулом к более интенсивному взаимодействию со своими индийскими коллегами", - добавил он. Глава индийского МИД отметил, что еще одной областью, обладающей значительным потенциалом, является мобильность квалифицированной рабочей силы. "Сегодня мы должны думать о глобальных рабочих местах и оптимизации привлечения талантливых специалистов, поскольку совершенно очевидно, что Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития", - сказал он.
индия
москва
россия, мировая экономика, индия, москва, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, МИД
23:04 20.08.2025
 
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией

Глава МИД Индии Джайшанкар: Индия и Россия могут многое сделать друг для друга

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на выступлении перед началом индийско-российского бизнес-форума в Москве.
"Индия и Россия создали одни из самых устойчивых отношений между крупнейшими странами в настоящее время, что сейчас широко признается. Однако это не привело автоматически к значительному экономическому сотрудничеству. До недавнего времени наша торговая корзина оставалась ограниченной, как и объем нашей торговли. Возможно, в последние годы он вырос, но вместе с ним вырос и торговый дефицит. Как диверсификация, так и сбалансированность торговли в настоящее время требуют от нас самых энергичных усилий", - отметил глава МИД Индии.
Джайшанкар отметил, что "ответ здесь кроется во взаимодополняющем характере наших экономик, и Индия, ВВП которой составляет более 4 триллионов долларов и которая в обозримом будущем вырастет на 7%, испытывает очевидную потребность в больших ресурсах из надежных источников".
"Быстро развивающаяся инфраструктура открывает новые возможности для бизнеса предприятиям, зарекомендовавшим себя в своей стране, а инициатива "Сделано в Индии" и другие подобные инициативы открыли новые возможности для иностранного бизнеса. Модернизация и урбанизация Индии порождают свои собственные потребности, вытекающие из изменений в потреблении и образе жизни. Каждое из этих направлений является для российских компаний стимулом к более интенсивному взаимодействию со своими индийскими коллегами", - добавил он.
Глава индийского МИД отметил, что еще одной областью, обладающей значительным потенциалом, является мобильность квалифицированной рабочей силы.
"Сегодня мы должны думать о глобальных рабочих местах и оптимизации привлечения талантливых специалистов, поскольку совершенно очевидно, что Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития", - сказал он.
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, МИД
 
 
