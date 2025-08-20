Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861012955.html
Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса"
Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса"
Атом и космос десятками лет идут рука об руку, вместе они смогут развернуть инфраструктуру на других планетах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:07+0300
2025-08-20T23:07+0300
технологии
нижний новгород
сша
арктика
дмитрий баканов
роскосмос
росатом
большой театр
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861012788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af45dbdcda92b341057f86ca9674ed90.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Атом и космос десятками лет идут рука об руку, вместе они смогут развернуть инфраструктуру на других планетах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Вокруг нас бескрайняя вселенная, которая содержит множество тайн, вопросов мироздания, новых материй… Но для того, чтобы это познать, до этого нужно добраться. А это невозможно сделать без атомных и космических технологий. Именно поэтому "Росатом", "Роскосмос" и Курчатовский институт разработали федеральный проект "Космический атом"… Это позволит развернуть энергетическую инфраструктуру на других планетах", - сказал Баканов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию атомной промышленности. "Атом и космос десятками лет идут рука об руку. И пусть так будет дальше и дальше", - добавил Баканов. Празднование юбилея атомной промышленности проходит в Нижнем Новгороде на главном городском стадионе, где собрались около 30 тысяч зрителей. В театрализованном шоу "Эра мечтателей" принимают участие группа "Uma2rman", певцы Дима Билан и Николай Басков, актеры Константин Хабенский, Игорь Петренко, Алексей Гуськов, а также солисты Большого театра с композицией "Эра мечтателей" на стихи Елизаветы Гринкевич и музыку Игоря Крутого. Российская атомная промышленность отмечает 80-летие в 2025 году: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), в помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, "Ленин").
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861011968.html
нижний новгород
сша
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861012788_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e2f39c96dae79e2655f780062c8c779.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, нижний новгород, сша, арктика, дмитрий баканов, роскосмос, росатом, большой театр, в мире
Технологии, НИЖНИЙ НОВГОРОД, США, АРКТИКА, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Росатом, Большой театр, В мире
23:07 20.08.2025
 
Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" Баканов: атом и космос десятками лет идут рука об руку

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Атом и космос десятками лет идут рука об руку, вместе они смогут развернуть инфраструктуру на других планетах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Вокруг нас бескрайняя вселенная, которая содержит множество тайн, вопросов мироздания, новых материй… Но для того, чтобы это познать, до этого нужно добраться. А это невозможно сделать без атомных и космических технологий. Именно поэтому "Росатом", "Роскосмос" и Курчатовский институт разработали федеральный проект "Космический атом"… Это позволит развернуть энергетическую инфраструктуру на других планетах", - сказал Баканов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию атомной промышленности.
"Атом и космос десятками лет идут рука об руку. И пусть так будет дальше и дальше", - добавил Баканов.
Празднование юбилея атомной промышленности проходит в Нижнем Новгороде на главном городском стадионе, где собрались около 30 тысяч зрителей. В театрализованном шоу "Эра мечтателей" принимают участие группа "Uma2rman", певцы Дима Билан и Николай Басков, актеры Константин Хабенский, Игорь Петренко, Алексей Гуськов, а также солисты Большого театра с композицией "Эра мечтателей" на стихи Елизаветы Гринкевич и музыку Игоря Крутого.
Российская атомная промышленность отмечает 80-летие в 2025 году: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), в помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, "Ленин").
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Мишустин отметил вклад "Росатома" в социально-экономическое развитие России
22:55
 
ТехнологииНИЖНИЙ НОВГОРОДСШААРКТИКАДмитрий БакановРоскосмосРосатомБольшой театрВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала