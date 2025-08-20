https://1prime.ru/20250820/rossiya-861012955.html

Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса"

Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса" - 20.08.2025, ПРАЙМ

Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса"

Атом и космос десятками лет идут рука об руку, вместе они смогут развернуть инфраструктуру на других планетах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T23:07+0300

2025-08-20T23:07+0300

2025-08-20T23:07+0300

технологии

нижний новгород

сша

арктика

дмитрий баканов

роскосмос

росатом

большой театр

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861012788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af45dbdcda92b341057f86ca9674ed90.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Атом и космос десятками лет идут рука об руку, вместе они смогут развернуть инфраструктуру на других планетах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Вокруг нас бескрайняя вселенная, которая содержит множество тайн, вопросов мироздания, новых материй… Но для того, чтобы это познать, до этого нужно добраться. А это невозможно сделать без атомных и космических технологий. Именно поэтому "Росатом", "Роскосмос" и Курчатовский институт разработали федеральный проект "Космический атом"… Это позволит развернуть энергетическую инфраструктуру на других планетах", - сказал Баканов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию атомной промышленности. "Атом и космос десятками лет идут рука об руку. И пусть так будет дальше и дальше", - добавил Баканов. Празднование юбилея атомной промышленности проходит в Нижнем Новгороде на главном городском стадионе, где собрались около 30 тысяч зрителей. В театрализованном шоу "Эра мечтателей" принимают участие группа "Uma2rman", певцы Дима Билан и Николай Басков, актеры Константин Хабенский, Игорь Петренко, Алексей Гуськов, а также солисты Большого театра с композицией "Эра мечтателей" на стихи Елизаветы Гринкевич и музыку Игоря Крутого. Российская атомная промышленность отмечает 80-летие в 2025 году: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), в помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, "Ленин").

https://1prime.ru/20250820/rossiya-861011968.html

нижний новгород

сша

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, нижний новгород, сша, арктика, дмитрий баканов, роскосмос, росатом, большой театр, в мире