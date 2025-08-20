https://1prime.ru/20250820/rossiya-861013148.html

Новак назвал Россию локомотивом в создании новых атомных технологий

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак, поздравляя с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметил, что РФ является локомотивом в создании новых уникальных технологий атомной промышленности и продолжает расширять свое присутствие на международном рынке атомных и смежных технологий. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. "За счет своей надежности и эффективности российские атомные технологии обладают огромным экспортным потенциалом. Россия является локомотивом в создании новых уникальных технологий атомной промышленности, продолжает расширять свое присутствие на международном рынке атомных и смежных технологий", - говорится в поздравлении. Вице-премьер отметил, что в течение 80 лет атомная отрасль является гордостью отечественной науки и инженерной мысли. Это не только надежный фундамент для обеспечения безопасности, суверенитета, социально-экономического развития страны, но и прочная основа технологического лидерства, источник вдохновения и творчества для ученых, исследователей, новаторов. "Мы по праву гордимся тем, что именно наша страна стала родиной энергии мирного атома, которая открыла новую главу в энергетической промышленности и стала началом развития новой отрасли", - подчеркнул он. Новак уточнил, что сегодня атомная энергетика обеспечивает почти пятую часть спроса на электроэнергию в России. Так, АЭС снабжают светом и теплом дома, школы, больницы, промышленные предприятия от Калининграда до Кольского полуострова и Чукотки. Кроме того, накопленный опыт выдающихся ученых, мощная научно-техническая база, нестандартный творческий подход, энтузиазм новых поколений атомщиков позволяют все эти годы быть на шаг впереди, задавать тренды, создавать новые направления атомной энергетики, уверенно смотреть в будущее и двигаться вперед. "Желаю всем ветеранам и работникам атомной промышленности крепкого здоровья, новых успехов, открытий и побед на благо России!", - добавил Новак.

