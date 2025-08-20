https://1prime.ru/20250820/rossiya-861014412.html
Капитаном атомохода впервые стала женщина
Капитаном атомохода впервые стала женщина - 20.08.2025, ПРАЙМ
Капитаном атомохода впервые стала женщина
Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:28+0300
2025-08-20T23:28+0300
2025-08-20T23:28+0300
нижний новгород
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848489765_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_8f2f6e90d2b641055eaa7a3d12dcfee2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости. О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
https://1prime.ru/20250809/belousov--860511004.html
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848489765_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_16fe3688e0792afa2c31ff5ac9aa6b44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия
Капитаном атомохода впервые стала женщина
Капитаном атомохода "Ямал" назначили Марину Старовойтову
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости.
О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде
.
Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота