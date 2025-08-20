Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капитаном атомохода впервые стала женщина - 20.08.2025
Капитаном атомохода впервые стала женщина
2025-08-20T23:28+0300
2025-08-20T23:28+0300
нижний новгород
россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости. О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
нижний новгород, россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ
23:28 20.08.2025
 
Капитаном атомохода впервые стала женщина

Атомный ледокол "Ямал"
Атомный ледокол "Ямал" . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости.
О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде.
Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
Заголовок открываемого материала