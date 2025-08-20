Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Индии высказался об увеличении взаимных инвестиций с Россией - 20.08.2025
Глава МИД Индии высказался об увеличении взаимных инвестиций с Россией
Глава МИД Индии высказался об увеличении взаимных инвестиций с Россией - 20.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Индии высказался об увеличении взаимных инвестиций с Россией
Индия и Россия готовы рассматривать возможность увеличения инвестиций, создания совместных предприятий и других форм сотрудничества, заявил глава МИД Индии... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:30+0300
2025-08-20T23:32+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Индия и Россия готовы рассматривать возможность увеличения инвестиций, создания совместных предприятий и других форм сотрудничества, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая перед началом индийско-российского бизнес-форума в Москве. Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Многое сосредоточено вокруг торговли, но растет готовность рассматривать возможность увеличения инвестиций, создания совместных предприятий и других форм сотрудничества. Первый вице-премьер Мантуров и я находимся здесь, среди вас, чтобы поддержать эти процессы. Мы хотим донести до всех вас четкий сигнал о том, что долгосрочное стратегическое партнерство должно иметь сильную и устойчивую экономическую составляющую", - отметил глава МИД Индии. Джайшанкар отметил, что в ходе заседания Российско-Индийской межправкомиссии одним из пунктов повестки дня было обеспечение тесного взаимодействия между тем, что обсуждают правительства двух стран, и тем, что планируют предприятия. "Мы поговорили о мотивации создания совместных предприятий в ключевых областях, где спрос уже сформировался, о некоторых инициативах, требующих значительных инвестиций, а также о том, что наши усилия по повышению квалификации и мобильности начали набирать обороты. Стремление улучшить взаимодействие также выражается в использовании множества вариантов, что обеспечивает более плавное проведение торговых расчетов и других финансовых платежей, что также признано и более важно для принятия соответствующих мер. Ведется более активный поиск возможностей и партнеров в различных областях, но, в конечном счете, нам действительно нужно, чтобы предприятия уверенно продвигались вперед", - сказал глава МИД Индии.
23:30 20.08.2025 (обновлено: 23:32 20.08.2025)
 
Глава МИД Индии высказался об увеличении взаимных инвестиций с Россией

Джайшанкар: Индия и Россия готовы рассматривать возможность увеличения инвестиций

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Индия и Россия готовы рассматривать возможность увеличения инвестиций, создания совместных предприятий и других форм сотрудничества, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая перед началом индийско-российского бизнес-форума в Москве.
Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Многое сосредоточено вокруг торговли, но растет готовность рассматривать возможность увеличения инвестиций, создания совместных предприятий и других форм сотрудничества. Первый вице-премьер Мантуров и я находимся здесь, среди вас, чтобы поддержать эти процессы. Мы хотим донести до всех вас четкий сигнал о том, что долгосрочное стратегическое партнерство должно иметь сильную и устойчивую экономическую составляющую", - отметил глава МИД Индии.
Джайшанкар отметил, что в ходе заседания Российско-Индийской межправкомиссии одним из пунктов повестки дня было обеспечение тесного взаимодействия между тем, что обсуждают правительства двух стран, и тем, что планируют предприятия.
"Мы поговорили о мотивации создания совместных предприятий в ключевых областях, где спрос уже сформировался, о некоторых инициативах, требующих значительных инвестиций, а также о том, что наши усилия по повышению квалификации и мобильности начали набирать обороты. Стремление улучшить взаимодействие также выражается в использовании множества вариантов, что обеспечивает более плавное проведение торговых расчетов и других финансовых платежей, что также признано и более важно для принятия соответствующих мер. Ведется более активный поиск возможностей и партнеров в различных областях, но, в конечном счете, нам действительно нужно, чтобы предприятия уверенно продвигались вперед", - сказал глава МИД Индии.
МИД Индии предложил России создать механизм координации бизнеса
