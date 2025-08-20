https://1prime.ru/20250820/rossiya-861014549.html

Глава МИД Индии высказался об увеличении взаимных инвестиций с Россией

Глава МИД Индии высказался об увеличении взаимных инвестиций с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Индия и Россия готовы рассматривать возможность увеличения инвестиций, создания совместных предприятий и других форм сотрудничества, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая перед началом индийско-российского бизнес-форума в Москве. Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Многое сосредоточено вокруг торговли, но растет готовность рассматривать возможность увеличения инвестиций, создания совместных предприятий и других форм сотрудничества. Первый вице-премьер Мантуров и я находимся здесь, среди вас, чтобы поддержать эти процессы. Мы хотим донести до всех вас четкий сигнал о том, что долгосрочное стратегическое партнерство должно иметь сильную и устойчивую экономическую составляющую", - отметил глава МИД Индии. Джайшанкар отметил, что в ходе заседания Российско-Индийской межправкомиссии одним из пунктов повестки дня было обеспечение тесного взаимодействия между тем, что обсуждают правительства двух стран, и тем, что планируют предприятия. "Мы поговорили о мотивации создания совместных предприятий в ключевых областях, где спрос уже сформировался, о некоторых инициативах, требующих значительных инвестиций, а также о том, что наши усилия по повышению квалификации и мобильности начали набирать обороты. Стремление улучшить взаимодействие также выражается в использовании множества вариантов, что обеспечивает более плавное проведение торговых расчетов и других финансовых платежей, что также признано и более важно для принятия соответствующих мер. Ведется более активный поиск возможностей и партнеров в различных областях, но, в конечном счете, нам действительно нужно, чтобы предприятия уверенно продвигались вперед", - сказал глава МИД Индии.

