В Боливии приостановили рассмотрение российских контрактов на добычу лития

В Боливии приостановили рассмотрение российских контрактов на добычу лития - 20.08.2025, ПРАЙМ

В Боливии приостановили рассмотрение российских контрактов на добычу лития

20.08.2025 Суд Ла-Паса по вопросам окружающей среды приостановил рассмотрение парламентом контрактов на добычу лития, заключенных Боливией с Россией и Китаем, сообщил офис

2025-08-20T23:34+0300

2025-08-20T23:34+0300

2025-08-20T23:34+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - ПРАЙМ. Суд Ла-Паса по вопросам окружающей среды приостановил рассмотрение парламентом контрактов на добычу лития, заключенных Боливией с Россией и Китаем, сообщил офис омбудсмена страны. "Суд Ла-Паса временно приостановил рассмотрение законопроектов, связанных с добычей лития", - говорится в сообщении. Решение суда, принятое после обращения омбудсмена, будет действовать до тех пор, пока административные органы не выполнят требования, связанные с защитой водных ресурсов и окружающей среды, а также пока не проведут консультации с коренными народами, проживающими в регионе, где должна вестись добыча. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.

