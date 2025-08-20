Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Боливии приостановили рассмотрение российских контрактов на добычу лития - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861014767.html
В Боливии приостановили рассмотрение российских контрактов на добычу лития
В Боливии приостановили рассмотрение российских контрактов на добычу лития - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Боливии приостановили рассмотрение российских контрактов на добычу лития
Суд Ла-Паса по вопросам окружающей среды приостановил рассмотрение парламентом контрактов на добычу лития, заключенных Боливией с Россией и Китаем, сообщил офис | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:34+0300
2025-08-20T23:34+0300
россия
боливия
китай
аргентина
росатом
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82612/21/826122142_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_af510b8f11ff216db6d68dc0862c39dd.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - ПРАЙМ. Суд Ла-Паса по вопросам окружающей среды приостановил рассмотрение парламентом контрактов на добычу лития, заключенных Боливией с Россией и Китаем, сообщил офис омбудсмена страны. "Суд Ла-Паса временно приостановил рассмотрение законопроектов, связанных с добычей лития", - говорится в сообщении. Решение суда, принятое после обращения омбудсмена, будет действовать до тех пор, пока административные органы не выполнят требования, связанные с защитой водных ресурсов и окружающей среды, а также пока не проведут консультации с коренными народами, проживающими в регионе, где должна вестись добыча. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861005685.html
боливия
китай
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82612/21/826122142_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ffb9f23d4a8c53637ed41e78e7355e1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, боливия, китай, аргентина, росатом, в мире
РОССИЯ, БОЛИВИЯ, КИТАЙ, АРГЕНТИНА, Росатом, В мире
23:34 20.08.2025
 
В Боливии приостановили рассмотрение российских контрактов на добычу лития

Суд в Ла-Пасе приостановил рассмотрение контрактов на добычу лития с Россией и Китаем

© flickr.com / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Флаг Боливии. Архивное фото
© flickr.com / Rusty Darbonne
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - ПРАЙМ. Суд Ла-Паса по вопросам окружающей среды приостановил рассмотрение парламентом контрактов на добычу лития, заключенных Боливией с Россией и Китаем, сообщил офис омбудсмена страны.
"Суд Ла-Паса временно приостановил рассмотрение законопроектов, связанных с добычей лития", - говорится в сообщении.
Решение суда, принятое после обращения омбудсмена, будет действовать до тех пор, пока административные органы не выполнят требования, связанные с защитой водных ресурсов и окружающей среды, а также пока не проведут консультации с коренными народами, проживающими в регионе, где должна вестись добыча.
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
МИД Индии предложил России создать механизм координации бизнеса
20:44
 
РОССИЯБОЛИВИЯКИТАЙАРГЕНТИНАРосатомВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала