Мишустин поздравил работников атомной промышленности

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 80-летием атомной промышленности работников и ветеранов отрасли. "Это значимое событие для нашей страны, которое стало возможным благодаря научным открытиям и достижениям выдающихся ученых, инженеров, конструкторов, тех, кто стоял у истоков отрасли. Имена специалистов, разработавших новое сверхмощное оружие, укрепившее обороноспособность и национальную безопасность, навсегда вписаны в историю", - приводит слова Мишустина официальный Telegram-канал кабмина. Глава правительства отметил, что за минувшие годы пройден большой путь. "Впереди – много задач, которые предстоит решить. Уверен, что вы справитесь. Желаю вам дальнейших успехов во всех начинаниях, новых свершений и открытий на благо отечества", - добавил Мишустин.

