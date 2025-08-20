Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Логотип ВЭФ нанесли на ракету-носитель "Союз-2.1б" - 20.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861015758.html
Логотип ВЭФ нанесли на ракету-носитель "Союз-2.1б"
Логотип ВЭФ нанесли на ракету-носитель "Союз-2.1б" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Логотип ВЭФ нанесли на ракету-носитель "Союз-2.1б"
Логотип десятого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре, был нанесен на отправленную в среду в космос ракету-носитель "Союз-2.1б",... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T23:42+0300
2025-08-20T23:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860460459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14eb2faf33ab68615aae5a1a2ac1ebfa.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Логотип десятого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре, был нанесен на отправленную в среду в космос ракету-носитель "Союз-2.1б", сообщили в фонде "Росконгресс". Ракета стартовала в среду в 20.13 мск. Она была запущена с космодрома Байконур и доставила на орбиту биоспутник "Бион-М" №2. "В этом году проходит десятый юбилейный Восточный экономический форум. Одна из основных его тем - технологическое развитие нашей страны. Сильную и независимую Россию невозможно представить без космонавтики. На Дальнем Востоке, в Амурской области, создается один из самых амбициозных и масштабных проектов в истории – космодром Восточный. Продолжаются запуски российских ракет-носителей с космодрома Байконур. И сегодня стартовала ракета-носитель, брендированная в честь ВЭФ-2025", - цитирует "Росконгресс" вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, председателя оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрия Трутнева. По мнению советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, запуск ракеты с символикой юбилейного, десятого Восточного экономического форума – знаковое событие, подчеркивающее роль ВЭФ как стратегической площадки для развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Он (форум – ред.) также отражает технологический потенциал России и ее курс на устойчивое развитие макрорегиона. Восточный экономический форум продолжает подтверждать свой статус ключевой дискуссионной площадки, где определяются векторы дальнейшего социально-экономического прогресса", - приводятся в сообщении слова Кобякова. На борту биоспутника "Бион-М" №2 в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток. Спутник будет летать по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
https://1prime.ru/20250820/vef-860967324.html
23:42 20.08.2025
 
Логотип ВЭФ нанесли на ракету-носитель "Союз-2.1б"

Логотип Восточного экономического форума нанесли на ракету-носитель "Союз-2.1б"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Логотип Восточного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Логотип десятого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре, был нанесен на отправленную в среду в космос ракету-носитель "Союз-2.1б", сообщили в фонде "Росконгресс".
Ракета стартовала в среду в 20.13 мск. Она была запущена с космодрома Байконур и доставила на орбиту биоспутник "Бион-М" №2.
"В этом году проходит десятый юбилейный Восточный экономический форум. Одна из основных его тем - технологическое развитие нашей страны. Сильную и независимую Россию невозможно представить без космонавтики. На Дальнем Востоке, в Амурской области, создается один из самых амбициозных и масштабных проектов в истории – космодром Восточный. Продолжаются запуски российских ракет-носителей с космодрома Байконур. И сегодня стартовала ракета-носитель, брендированная в честь ВЭФ-2025", - цитирует "Росконгресс" вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, председателя оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрия Трутнева.
По мнению советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, запуск ракеты с символикой юбилейного, десятого Восточного экономического форума – знаковое событие, подчеркивающее роль ВЭФ как стратегической площадки для развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Он (форум – ред.) также отражает технологический потенциал России и ее курс на устойчивое развитие макрорегиона. Восточный экономический форум продолжает подтверждать свой статус ключевой дискуссионной площадки, где определяются векторы дальнейшего социально-экономического прогресса", - приводятся в сообщении слова Кобякова.
На борту биоспутника "Бион-М" №2 в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток. Спутник будет летать по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
