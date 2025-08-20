Росавиация аннулировала сертификат АУЦ авиакомпании "Ангара"

https://1prime.ru/20250820/rosssiya-861007275.html
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании "Ангара", ведомство выявило нарушения правил при подготовке специалистов в учебном центре компании. "Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ), выданный иркутской авиакомпании "Ангара". Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил", - сообщило ведомство. Отмечается, что проверку выполнило восточно-сибирское МТУ Росавиации, она "выявила нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов". Теперь для обучения авиационного персонала "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных авиационных учебных центров. АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
