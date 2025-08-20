https://1prime.ru/20250820/rosssiya-861007275.html

Росавиация аннулировала сертификат АУЦ авиакомпании "Ангара"

20.08.2025

Росавиация аннулировала сертификат АУЦ авиакомпании "Ангара"

Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании "Ангара", ведомство выявило нарушения правил при подготовке специалистов в...

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании "Ангара", ведомство выявило нарушения правил при подготовке специалистов в учебном центре компании. "Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ), выданный иркутской авиакомпании "Ангара". Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил", - сообщило ведомство. Отмечается, что проверку выполнило восточно-сибирское МТУ Росавиации, она "выявила нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов". Теперь для обучения авиационного персонала "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных авиационных учебных центров. АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

