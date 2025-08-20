Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены производителей промышленных товаров в России выросли на 0,9 процента - 20.08.2025, ПРАЙМ
Цены производителей промышленных товаров в России выросли на 0,9 процента
промышленность
росстат
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июле выросли на 0,9% в месячном выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее, в годовом - снизились на 0,3% после роста на 0,1% в июне, свидетельствуют данные Росстата. "В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2024 года – 96,9%", - говорится в сообщении. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в июле выросли на 3,2% после снижения на 4,3% в июне; в годовом выражении зафиксировано снижение на 14,7%. В обрабатывающих производствах в июле цены не изменились по сравнению с июнем; в годовом выражении – выросли на 2,4%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в июле выросли на 1,7% в месячном выражении после снижения на 0,7% в июне; в годовом – увеличились на 14,2%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в июле выросли на 7,4% после снижения на 1,1% в июне; в годовом выражении – поднялись на 3,9%.
промышленность, росстат
Промышленность, Росстат
19:03 20.08.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июле выросли на 0,9% в месячном выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее, в годовом - снизились на 0,3% после роста на 0,1% в июне, свидетельствуют данные Росстата.
"В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2024 года – 96,9%", - говорится в сообщении.
В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в июле выросли на 3,2% после снижения на 4,3% в июне; в годовом выражении зафиксировано снижение на 14,7%. В обрабатывающих производствах в июле цены не изменились по сравнению с июнем; в годовом выражении – выросли на 2,4%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в июле выросли на 1,7% в месячном выражении после снижения на 0,7% в июне; в годовом – увеличились на 14,2%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в июле выросли на 7,4% после снижения на 1,1% в июне; в годовом выражении – поднялись на 3,9%.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44 процента
Заголовок открываемого материала